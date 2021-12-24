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    У тренера «Динамо» слідом за матір’ю помер батько

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    Еміл Карас допомагає Мірчі Луческу - У тренера «Динамо» слідом за матір’ю помер батько
    Еміл Карас допомагає Мірчі Луческу
    фото з відкритих джерел

    Еміль Карас допомагає Мірчі Луческу в першій команді

    У сім'ї тренера київського «Динамо» Еміля Караса, який цього року втратив матір, сталося ще одне горе. У помічника Мірчі Луческу (а заразом перекладача) помер батько Євген Степанович, якому було 79 років, повідомляють «Факти».

    Нагадаємо, що мама тренера Караса — Катерина Іванівна — пішла з життя у 77 років у березні 2021-го, коли «Динамо» готувалося до єврокубкового матчу з іспанським «Вільярреалом».

    Молдавський фахівець Еміль Карас, батько якого грав у футбол на аматорському рівні (а дядько Іон Карас — за кишинівський «Ністру»), прийшов до «Динамо» влітку минулого року разом із Мірчею Луческу, до цього працюючи асистентом головного тренера у російських клубах, румунському «Клужі», китайському «Гуйчжоу Хенфен» та «Аль-Насрі» з ОАЕ.

    Раніше в Індонезії 20-річний воротар помер після зіткнення з суперником.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Еміл Карас
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    У тренера «Динамо» слідом за матір’ю помер батько