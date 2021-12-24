Малиновський потрапив у команду тижня чемпіонату Італії
Півзахисник збірної України провів сильний матч проти «Дженоа»
Руслан Малиновський, який виступає за «Аталанту» потрапив до збірної тижня в чемпіонаті Італії. Його команда зустрічалася з «Дженоа» і задовольнилася нічиєю – 0:0. Український півзахисник отримав оцінку від SofaScore е 7,7 бала.
28-річний гравець провів на полі 65 хвилин.
Нагадаємо, тренер «Дженоа» Андрій Шевченко здобув друге очко на чолі команди з «Генуї». «Гріфони» йдуть у зоні вильоту.
Пізніше стало відомо, що український наставник хоче придбати в команду гравця збірної Росії Олексія Міранчука, який не потрапляє до основного складу «Аталанти».
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