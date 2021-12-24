Малиновський потрапив у команду тижня чемпіонату Італії

Руслан Малиновський став одним з найкращих у турі чемпіонату Італії

Півзахисник збірної України провів сильний матч проти «Дженоа»

Руслан Малиновський, який виступає за «Аталанту» потрапив до збірної тижня в чемпіонаті Італії. Його команда зустрічалася з «Дженоа» і задовольнилася нічиєю – 0:0. Український півзахисник отримав оцінку від SofaScore е 7,7 бала.

28-річний гравець провів на полі 65 хвилин.

Нагадаємо, тренер «Дженоа» Андрій Шевченко здобув друге очко на чолі команди з «Генуї». «Гріфони» йдуть у зоні вильоту.

Пізніше стало відомо, що український наставник хоче придбати в команду гравця збірної Росії Олексія Міранчука, який не потрапляє до основного складу «Аталанти».