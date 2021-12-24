«Бенфіка» з Яремчуком з тріском вилетіла з Кубку Португалії

Український нападник провів на полі другий тайм матчу з «Порту»

Нападник збірної України Роман Яремчук не зміг допомогти «Бенфіці» в матчі 1/8 фіналу Кубку Португалії. Його команда зустрічалася з «Порту» і зазнала поразки з великим рахунком – 0:3.

Яремчук вийшов на поле по перерві, коли матч ще можна було врятувати. Господарі на той час залишилися в меншості – Еванілсон, який став одним з головних героїв гри, отримав другу жовту картку в матчі і не зміг дограти перший тайм, залишивши поле на другій компенсованій хвилині.

Футболісти «Порту» зробили результат вже в першому таймі. Рахунок був відкритий на 1-й хвилині бразильським форвардом Еванілсоном, вже через 6 хвилин господарі збільшили перевагу завдяки забитому м'ячу Вітора Феррейри, а остаточний рахунок Еванілль встановив на 31-й хвилині.

Чинним володарем трофею є «Брага», яка перемогла у фіналі минулого розіграшу «Бенфіку» (2:0).