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    «Бенфіка» з Яремчуком з тріском вилетіла з Кубку Португалії

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    &laquo;Порту&raquo; легко здолав &laquo;Бенфіку&raquo; в 1/8 фіналу розіграшу Кубку - «Бенфіка» з Яремчуком з тріском вилетіла з Кубку Португалії

    «Порту» легко здолав «Бенфіку» в 1/8 фіналу розіграшу Кубку

    фото з відкритих джерел

    Український нападник провів на полі другий тайм матчу з «Порту»

    Нападник збірної України Роман Яремчук не зміг допомогти «Бенфіці» в матчі 1/8 фіналу Кубку Португалії. Його команда зустрічалася з «Порту» і зазнала поразки з великим рахунком – 0:3.

    Яремчук вийшов на поле по перерві, коли матч ще можна було врятувати. Господарі на той час залишилися в меншості – Еванілсон, який став одним з головних героїв гри, отримав другу жовту картку в матчі і не зміг дограти перший тайм, залишивши поле на другій компенсованій хвилині.

    Футболісти «Порту» зробили результат вже в першому таймі. Рахунок був відкритий на 1-й хвилині бразильським форвардом Еванілсоном, вже через 6 хвилин господарі збільшили перевагу завдяки забитому м'ячу Вітора Феррейри, а остаточний рахунок Еванілль встановив на 31-й хвилині.

    Чинним володарем трофею є «Брага», яка перемогла у фіналі минулого розіграшу «Бенфіку» (2:0).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Роман Яремчук ФК Порту ФК Бенфіка
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    «Бенфіка» з Яремчуком з тріском вилетіла з Кубку Португалії