У Williams готові оголосити про укладання контракту з російським гонщиком

Якщо вірити чуткам, то от-от Сергій Сироткін стане пілотом Формули-1

Переговори між Williams і Сергієм Сироткіним із приводу контракту близькі до завершення. Про укладення контракту буде оголошено найближчими днями. За даними джерел, знайомих із ситуацією, Williams готується оголосити про підписання угоди із Сергієм Сироткіним. Повідомлення про те, що він стане напарником Ленса Стролла у сезоні-2018 (з можливістю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Сироткін за кремом Williams

Якщо вірити чуткам, то от-от Сергій Сироткін стане пілотом Формули-1

Переговори між Williams і Сергієм Сироткіним із приводу контракту близькі до завершення. Про укладення контракту буде оголошено найближчими днями.

За даними джерел, знайомих із ситуацією, Williams готується оголосити про підписання угоди із Сергієм Сироткіним.

Повідомлення про те, що він стане напарником Ленса Стролла у сезоні-2018 (з можливістю продовження на 2019 рік), може з'явитися вже наступного тижня.

Таким чином, закриється остання вакансія у Формулі-1 на сезон-2018. Для Сироткіна він стане дебютним у чемпіонаті світу.

Williams зробила вибір на користь Сироткіна після тестів в Абу-Дабі, на яких йому вдалося зарекомендувати себе з найкращого боку на тлі Роберта Кубіци, який до цього вважався головним претендентом на місце у команді.

У 2017 році Сироткін був офіційним резервним пілотом Renault. До цього, у 2015 та 2016 роках, Сергій двічі ставав третім у престижній молодіжній серії GP2.

Нагадаємо, Williams перенесла оголошення складу пілотів на січень.

Джерело: ua.motorsport.com