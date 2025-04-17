Росте новий «динамівець»? Донька Суркіса показала, як дід тренує онука

Ігор Суркіс та його онук Сашко роблять вправи з футбольним м'ячем

Маленький Олександр вже почав знайомитися з футбольним м'ячем

Дочка президента «Динамо» Яна Суркіс у своєму Instagram поділилася відео на якому Ігор Суркіс та його онук Олександр бавляться з футбольним м'ячем. Про це повідомляє «Главком».

«Ну ви зрозуміли», – підписала відео імпровізованого тренування маленького Сашка Яна Суркіс.

Батьком Олександра є гравець «Динамо» Крістіан Біловар.

Крістіан Біловар та Яна Суркіс одружилися у 2023 році. Наприкінці минулого року у них народився син Олександр.

Крістін Біловар є вихованцем «СДЮСШОР» (Ужгород) та київського «Динамо». Виступав за обидві команди у першості Дитячо-юнацької футбольної ліги України.

Дебютував за «Динамо» U19 1 квітня 2018 року в матчі проти «Арсенал-Київ» (5:0).

У складі «Динамо» U19 грав у двох розіграшах Юнацької Ліги УЄФА (6 матчів). У 2018/2019 «біло-сині» в 1/8 фіналу поступилися в серії пенальті на виїзді німецькому «Хоффенхайму», а у 2019/2020 в 1/16 фіналу так само в післяматчевій лотереї вдома програли загребському «Динамо».

Перший матч за «Динамо» U21 провів 6 жовтня 2018 року проти донецького «Олімпіка» (5:0).

Залучався до матчів за юнацькі збірні України U17, U18 та U19.

Сезон 2021/22 розпочав в оренді у «Десні», проте провів за неї лише один матч, після чого перейшов до «Чорноморця». За основну команду одеситів провів 8 матчів в УПЛ і 2 в Кубку України.

Сезон 2022/23 знову провів в оренді, цього разу в Чемпіонаті Кіпру, де виступав за АЕЛ. Зіграв 28 матчів у чемпіонаті (23 у стартовому складі) та 2 у Кубку Кіпра.

Повернувшись з оренди, сезон 2023/24 розпочав у першій команді «Динамо», за яку дебютував 30 липня 2023 року в домашній грі з «Минаєм» (4:1), провівши на полі повний матч.

Нагадаємо, 16 квітня визначили всі півфіналісти Ліги чемпіонів.

«Реал» Мадрид – «Арсенал» 1:2 (1:5 за сумою двох матчів)

«Реал» Мадрид не зміг подолати «Арсенал» у матчі-відповіді на «Сантьяго Бернабеу», поступившись з рахунком 1:2. Після поразки 0:3 в першій грі, мадридці спробували створити камбек, однак тактична майстерність «Арсенала» виявилася на висоті.

Арсенал перший гол забив саме зусиллями Букаю Саки, який вразив ворота в першому таймі. Вінісіус Жуніор зміг зрівняти рахунок для «Реала», але вже в кінці матчу Габріель Мартінеллі забив другий гол, що вивело «Арсенал» до півфіналу.

Загальний рахунок двоматчевого протистояння – 5:1 на користь лондонців. Це перший вихід «Арсенала» до півфіналу Ліги чемпіонів з 2009 року.

«Інтер» Мілан – «Баварія» Мюнхен 2:2 (4:3 за сумою двох матчів)

«Інтер» Мілан зіграв внічию з «Баварією» 2:2 у матчі-відповіді, і це дало італійцям загальну перемогу з рахунком 4:3 за сумою двох матчів. У першій грі «Інтер» здобув мінімальну перемогу 2:1, що створило невелику перевагу перед домашнім матчем.

1/2 фіналу Ліги чемпіонів

«Арсенал» – «Парі Сен-Жермен»

«Інтер» Мілан – «Барселона»

Перші матчі півфіналу відбудуться 29 і 30 квітня 2025 року, а матчі-відповіді – 6 і 7 травня 2025 року. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на «Альянц Арені» в Мюнхені.