УЄФА проведе дитячий турнір у Росії: українська легкоатлетка жорстко відреагувала

Саладуха закликає негайно бити на сполох та піднімати всю цю історію через ЗМІ

Чемпіонка світу та бронзовий призер олімпіади у Лондоні, українська легкоатлетка Ольга Саладуха висловилася про рішення УЄФА провести дитячий футбольний турнір під його егідою у російському Волгограді.

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«УЄФА сказав, що дозволяє проведення цього турніру, який відбудеться у травні 2023 року. Тут треба зараз бити на сполох, піднімати всю цю історію через ЗМІ. Нам не можна допустити, щоб цей турнір узагалі пройшов. Ну як?» – сказала Саладуха в ефірі You-Tube каналу «Київ ФМ».

Нагадаємо, раніше Російський футбольний союз повідомляв про те, що у травні 2023 року планується проведення міжнародного турніру розвитку УЄФА для юнацьких збірних команд у Волгограді. Домовленості про проведення турніру було досягнуто з УЄФА кілька місяців тому.

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При цьому наголошується, що ослаблення обмежень з боку УЄФА торкнеться лише дитячого та юнацького футболу. Щодо основної збірної та клубів, то щодо них «потепління» поки не очікується.

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