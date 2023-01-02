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УЄФА проведе дитячий турнір у Росії: українська легкоатлетка жорстко відреагувала

Юрій Лящук
glavcom.ua
УЄФА проведе дитячий турнір у Росії: українська легкоатлетка жорстко відреагувала
Саладуха обурена рішенням УЄФА
фото з відкритих джерел

Саладуха закликає негайно бити на сполох та піднімати всю цю історію через ЗМІ

Чемпіонка світу та бронзовий призер олімпіади у Лондоні, українська легкоатлетка Ольга Саладуха висловилася про рішення УЄФА провести дитячий футбольний турнір під його егідою у російському Волгограді.

«УЄФА сказав, що дозволяє проведення цього турніру, який відбудеться у травні 2023 року. Тут треба зараз бити на сполох, піднімати всю цю історію через ЗМІ. Нам не можна допустити, щоб цей турнір узагалі пройшов. Ну як?» – сказала Саладуха в ефірі You-Tube каналу «Київ ФМ».

Нагадаємо, раніше Російський футбольний союз повідомляв про те, що у травні 2023 року планується проведення міжнародного турніру розвитку УЄФА для юнацьких збірних команд у Волгограді. Домовленості про проведення турніру було досягнуто з УЄФА кілька місяців тому.

При цьому наголошується, що ослаблення обмежень з боку УЄФА торкнеться лише дитячого та юнацького футболу. Щодо основної збірної та клубів, то щодо них «потепління» поки не очікується.

Раніше Блохін підтвердив ймовірність виключення України з ФІФА та УЄФА.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відхилила прохання президента України Володимира Зеленського про показ відеозвернення українського лідера перед початком фіналу Чемпіонату світу 2022 року у Катарі.

Читайте також: «ФІФА вже програла»: Twitter України відреагував на заборону виступу Зеленського
Теги: росія УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Ольга Саладуха

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