Блохін підтверджує ймовірність виключення України з ФІФА та УЄФА
Легендарний футболіст та тренер, вважає, шо санкції проти України можуть стати логічною реакцію на події, які завтра відбудуться в Українській асоціації футболу
Виключення України з міжнародних футбольних асоціацій стане логічною реакцією ФІФА та УЄФА на той спосіб зміни влади в Українській асоціації футболу, який планують реалізувати через Мін’юст 20 грудня. Про це зазначив «Українським новинам» видатний український футболіст, тренер, володар «Золотого м'яча» і відзнаки президента України Володимира Зеленського «Національна легенда України» Олег Блохін.
«Офіційне попередження УЄФА та ФІФА про виключення України з цих футбольних органів є логічною їх реакцією на те, що відбувається довкола Будинку футболу останні два місяці. І на те, що змінити президента національної асоціації планують у рейдерський спосіб. Хочуть 20 грудня в Мін’юсті, як, знаєте, роблять «чорні реєстратори» – внести зміни в Реєстр УАФ», – зазначив Блохін.
За його словами вибори нового керівника УАФ, які зараз готують, не можна називати виборами.
«Це ж не вибори. Бо із порушенням статуту УАФ хочуть провести позачергове засідання Виконкому. Не реальне, а онлайн. Для цього збирають підписи членів Виконкому під тиском СБУ. А документи із цього несправжнього Виконкому, який має бути тільки завтра, вже три дні гуляють в Інтернеті. Там чітко написано, що хочуть спочатку всім недовіру висловити, а потім звільнити генерального секретаря. Але. Такої процедури як висловлення недовіри президенту УАФ взагалі не передбачено статутом і повноваженнями Виконкому. А звільнення генсека можливе лише за пропозицією президента УАФ», – пояснив Блохін.
Легендарний футболіст також пояснив, чому завтрашній Виконком буде нелегітимним.
«Дивіться, статут каже, що навіть у разі наявності волі членів Виконкому, лише президент може скликати засідання. І робить він це протягом двох тижнів з дати отримання вимоги від членів Виконкому. Далі, засідання Виконкому може мати кворум тільки за присутності щонайменше 2/3 його членів, а також обов’язково має бути сам президент або один з перших його віцепрезидентів. Але другий варіант можливий лише за умови, що президент надасть своєму віце письмове доручення», – сказав Блохін.
Також він додав, що й скликання позачергового виборчого Конгресу не може відбутися без наявності письмових рішень органів управління від 3/4 членів УАФ.
«А тому про які вибори ми говоримо. Знаєте, як там жартують: «Янукович і не знав, що так можна було». Ще раз кажу, позиція УЄФА та ФІФА і попередження нам, це – очікувано. Подібного бардаку вони нікому не пробачать. І зворотного шляху може вже не бути, на жаль», – додав Блохін.
Нагадаємо, Україна отримала офіційне попередження він ФІФА та УЄФА про виключення з цих організацій через факти тиску на членів Виконкому УАФ та регіональних Асоціацій. За даними журналіста Андріюка, Офіс президента має на меті замінити на чолі УАФ Андрія Павелка на Андрія Шевченка.
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