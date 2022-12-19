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Блохін підтверджує ймовірність виключення України з ФІФА та УЄФА

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Блохін підтверджує ймовірність виключення України з ФІФА та УЄФА
Олег Блохін
фото з відкритих джерел

Легендарний футболіст та тренер, вважає, шо санкції проти України можуть стати логічною реакцію на події, які завтра відбудуться в Українській асоціації футболу

Виключення України з міжнародних футбольних асоціацій стане логічною реакцією ФІФА та УЄФА на той спосіб зміни влади в Українській асоціації футболу, який планують реалізувати через Мін’юст 20 грудня. Про це зазначив «Українським новинам» видатний український футболіст, тренер, володар «Золотого м'яча» і відзнаки президента України Володимира Зеленського «Національна легенда України» Олег Блохін.

«Офіційне попередження УЄФА та ФІФА про виключення України з цих футбольних органів є логічною їх реакцією на те, що відбувається довкола Будинку футболу останні два місяці. І на те, що змінити президента національної асоціації планують у рейдерський спосіб. Хочуть 20 грудня в Мін’юсті, як, знаєте, роблять «чорні реєстратори» – внести зміни в Реєстр УАФ», – зазначив Блохін.

За його словами вибори нового керівника УАФ, які зараз готують, не можна називати виборами.

«Це ж не вибори. Бо із порушенням статуту УАФ хочуть провести позачергове засідання Виконкому. Не реальне, а онлайн. Для цього збирають підписи членів Виконкому під тиском СБУ. А документи із цього несправжнього Виконкому, який має бути тільки завтра, вже три дні гуляють в Інтернеті. Там чітко написано, що хочуть спочатку всім недовіру висловити, а потім звільнити генерального секретаря. Але. Такої процедури як висловлення недовіри президенту УАФ взагалі не передбачено статутом і повноваженнями Виконкому. А звільнення генсека можливе лише за пропозицією президента УАФ», – пояснив Блохін.

Легендарний футболіст також пояснив, чому завтрашній Виконком буде нелегітимним.

«Дивіться, статут каже, що навіть у разі наявності волі членів Виконкому, лише президент може скликати засідання. І робить він це протягом двох тижнів з дати отримання вимоги від членів Виконкому. Далі, засідання Виконкому може мати кворум тільки за присутності щонайменше 2/3 його членів, а також обов’язково має бути сам президент або один з перших його віцепрезидентів. Але другий варіант можливий лише за умови, що президент надасть своєму віце письмове доручення», – сказав Блохін.

Також він додав, що й скликання позачергового виборчого Конгресу не може відбутися без наявності письмових рішень органів управління від 3/4 членів УАФ.

«А тому про які вибори ми говоримо. Знаєте, як там жартують: «Янукович і не знав, що так можна було». Ще раз кажу, позиція УЄФА та ФІФА і попередження нам, це – очікувано. Подібного бардаку вони нікому не пробачать. І зворотного шляху може вже не бути, на жаль», – додав Блохін.

Нагадаємо, Україна отримала офіційне попередження він ФІФА та УЄФА про виключення з цих організацій через факти тиску на членів Виконкому УАФ та регіональних Асоціацій. За даними журналіста Андріюка, Офіс президента має на меті замінити на чолі УАФ Андрія Павелка на Андрія Шевченка.

Теги: Олег Блохін документи звільнення президент реєстр санкції статут тренер Україна вибори

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