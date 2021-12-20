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    УЄФА ухвалив скандальне рішення в Лізі конференцій. «Тоттенгем» вилетів з турніру

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    Англійський&nbsp;&laquo;Тоттенгем&raquo; не вийшов на поле і отримав технічну поразку - УЄФА ухвалив скандальне рішення в Лізі конференцій. «Тоттенгем» вилетів з турніру
    Англійський «Тоттенгем» не вийшов на поле і отримав технічну поразку
    фото з відкритих джерел

    Англійський клуб не вийшов на матч через спалах коронавірусу в команді

    Європейський союз футбольних асоціацій ухвалив рішення щодо матчу 6-го туру групового етапу Ліги конференцій «Тоттенгем» – «Ренн». Гра не відбулася через спалах COVID-19 у лондонському клубі.

    В УЄФА вирішили, що матч не відбувся з вини «шпор», через що «Тоттенгему» присуджено технічну поразку з рахунком 0:3.

    Таким чином, «Ренн» посів перше місце у групі Ліги конференцій із 14 очками, «Вітес» став другим із 10 очками. У «Тоттенгема» залишилося 7 очок, лондонський клуб посів 3-е місце у групі та вибув із турніру.

    Раніше стали відомі пари стикових матчів Ліги конференцій.

    Також УЄФА вирішив залучити до розіграшу Ліги націй провідні збірні Південної Америки.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Тоттнем Готспур Ліга конференцій
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    УЄФА ухвалив скандальне рішення в Лізі конференцій. «Тоттенгем» вилетів з турніру