УЄФА ухвалив скандальне рішення в Лізі конференцій. «Тоттенгем» вилетів з турніру

Англійський «Тоттенгем» не вийшов на поле і отримав технічну поразку

Англійський клуб не вийшов на матч через спалах коронавірусу в команді

Європейський союз футбольних асоціацій ухвалив рішення щодо матчу 6-го туру групового етапу Ліги конференцій «Тоттенгем» – «Ренн». Гра не відбулася через спалах COVID-19 у лондонському клубі.

В УЄФА вирішили, що матч не відбувся з вини «шпор», через що «Тоттенгему» присуджено технічну поразку з рахунком 0:3.

Таким чином, «Ренн» посів перше місце у групі Ліги конференцій із 14 очками, «Вітес» став другим із 10 очками. У «Тоттенгема» залишилося 7 очок, лондонський клуб посів 3-е місце у групі та вибув із турніру.

Раніше стали відомі пари стикових матчів Ліги конференцій.

Також УЄФА вирішив залучити до розіграшу Ліги націй провідні збірні Південної Америки.



