УЄФА ухвалив скандальне рішення в Лізі конференцій. «Тоттенгем» вилетів з турніру
Англійський клуб не вийшов на матч через спалах коронавірусу в команді
Європейський союз футбольних асоціацій ухвалив рішення щодо матчу 6-го туру групового етапу Ліги конференцій «Тоттенгем» – «Ренн». Гра не відбулася через спалах COVID-19 у лондонському клубі.
В УЄФА вирішили, що матч не відбувся з вини «шпор», через що «Тоттенгему» присуджено технічну поразку з рахунком 0:3.
Таким чином, «Ренн» посів перше місце у групі Ліги конференцій із 14 очками, «Вітес» став другим із 10 очками. У «Тоттенгема» залишилося 7 очок, лондонський клуб посів 3-е місце у групі та вибув із турніру.
Раніше стали відомі пари стикових матчів Ліги конференцій.
Також УЄФА вирішив залучити до розіграшу Ліги націй провідні збірні Південної Америки.
Читайте також: