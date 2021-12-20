У Німеччині вперше в історії через расизм скасували футбольний матч

«Дуйсбург» і Оснабрюк» провели на полі 35 хвилин

У третій лізі Німеччини матч між «Дуйсбургом» та «Оснабрюком» було зупинено, а потім скасовано. Команди провели на полі всього 35 хвилин і були змушені перерватися через образи на адресу нападника гостей Аарона Опоку. Про це повідомляє The Guardian.

Судді зазначили, що вигуки з трибун були схожі на крики мавпи і головний арбітр зустрічі Ніколас Вінтер спочатку зупинив гру, а за півгодини ухвалив рішення про відміну матчу. Злочинця було затримано та відправлено до поліції, рішення про перегравання або догравання матчу ще не прийнято. «Дуйсбург» повідомив, що гра закінчена через те, що «Оснабрюк» більше не може брати участь у матчі.

Повідомляється, що пізніше образили й захисника «Дуйсбурга» Лероя Квадво. Мабуть, через те, що намагався підтримати Опоку.

22-річний Опоку має ганське коріння, але народився в Гамбурзі. У 25-річного Квадво схожа історія: його батько емігрував із Гани у 1980-х – спочатку навчався, а потім грав у нижчих лігах. Лерой також народився вже в Німеччині.

Таким чином, у Німеччині вперше скасували футбольну гру через расизм.