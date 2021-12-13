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    Стали відомі пари стикових матчів Ліги конференцій

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    Стали відомі пари стикових матчів Ліги конференцій
    фото з відкритих джерел

    У Ньоні відбулося жеребкування плей-оф єврокубків

    13 грудня в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування плей-оф єврокубків. Першими мали дізнатися суперників учасники Ліги чемпіонів, проте через неузгодженість жеребкування найсильніших команд Європи довелося проводити повторно.

    Про плей-оф Ліги Європи можна дізнатися тут.

    В Лізі конференцій, нагадаємо, вісім переможців груп АЗ та «Фейєноорд» з Нідерландів, швейцарський «Базель, бельгійський «Гент», датський «Копенгаген», французький «Ренн» та італійська «Рома» одразу пробилися до 1/8 фіналу.

    До них приєднаються переможці стикових матчів. За підсумками жеребкування пари 1/16 фіналу сформували:

    «Лестер» (Англія) – «Рандерс» (Данія)

    «Мідтьюлланд» (Данія) – ПАОК (Греція)

    «Марсель» (Франція) – «Карабах» (Азербайджан)

    ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди) – «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль)

    «Рапід» (Австрія) – «Тоттенхем» (Англія)/«Вітесс» (Нідерланди)

    «Селтік» (Шотландія) – «Буде-Глімт» (Норвегія)

    «Спарта» (Чехія) – «Партизан» (Сербія)

    «Фенербахче» (Туреччина) – «Славія» (Чехія)

    Нагадаємо, матч 6-го туру групового турніру «Тоттенхем» — «Ренн» не відбувся і його долю вирішить УЄФА.

    Ігри 1/16 фіналу Ліги конференцій відбудуться 17 та 24 лютого.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ жеребкування Ліга конференцій
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    Стали відомі пари стикових матчів Ліги конференцій