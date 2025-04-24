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УЄФА виплатила українським клубам 3,5 млн євро: хто отримав найбільше

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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УЄФА виплатила українським клубам 3,5 млн євро: хто отримав найбільше
Найбільшу суму УЄФА виплатила «Шахтарю»
фото: Reuters

Кошти виплачуються клубам, які сприяли успішному проведенню турнірів УЄФА

Українські клуби отримали близько 3,5 мільйона євро від УЄФА як компенсаційні виплати за цикл турнірів національних команд 2020–2024 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прес-службу УЄФА.

Кошти виплачуються клубам, які сприяли успішному проведенню національних турнірів УЄФА, відпускаючи своїх футболістів на матчі збірних.

Зазначається, що загальна сума виплат 900 клубам за участь гравців у Лізі націй сезону-2020/21 та сезону-2022/23, матчі відбірного турніру чемпіонату Європи, що відбулися у 2022-2024 роках, та фінальну стадію Євро-2024 склала рекордні 233 млн євро.

Найбільшу суму від УЄФА отримав донецький «Шахтар» – понад €1,566 млн. Друге місце у списку посіло київське «Динамо», якому УЄФА виплатила понад €1,174 млн.

«Це фантастика – бачити, як клуби всіх рівнів зі всієї футбольної піраміди отримують фінансову винагороду за їхню життєво важливу роль у розвитку гравців, що сприяє успішному проведенню наших змагань серед збірних, включаючи фінальний турнір Євро-2024. Кожен успіх наших змагань – це спільне досягнення, і ця програма пільг є ще одним підтвердженням цього принципу. Коли футбол процвітає, виграють усі», – сказав глава УЄФА Александер Чеферін.

Виплати від УЄФА українським клубам

  • «Дніпро-1» €241414,52
  • «Десна» €157337
  • «Динамо» €1174062,12
  • ФК «Львів» €43908
  • «Олександрія» €32931
  • «Олімпік» €21954
  • «Полісся» €149939,52
  • «Шахтар» €1556598,14
  • «Інгулець» €7318
  • «Колос» €14636
  • «Карпати» €21954
  • «Ворскла» 69521
  • «Зоря» €51226
  • «ЛНЗ» €3659

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Полісся» в 1/2 фіналу Кубка України.

Гра перетворилася на справжній трилер та тримала вболівальників у напрузі до останньої хвилини. В основний команди не змогли відкрити рахунок. Зокрема, «гірник» Кевін на початку другого тайму влучив у штангу.

На 114 хвилині вже у додатковий час Аліссон Сантана все ж зміг забити вирішальний гол та принести Шахтарю путівку у фінал.

«Полісся» – «Шахтар» 0:1 (дод. час)

Гол: Аліссон, 114

У іншому півфіналі Кубка України «Динамо» перемогло «Буковину».

Відкрив рахунок на 23 хвилині після помилки «динамівця» Бражка гравець «Буковини» Бойчук.

Однак, у другому таймі «Динамо», яке вийшло на поле не основним складом, перевернуло гру. Дубль Волошина та голи Шапаренка і Бражка (з пенальті) довело рахунок до розгромного – 4:1.

«Буковина» – «Динамо» 1:4

Голи: Бойчук, 23 – Волошин, 57, 62, Бражко(з пенальті), 72, Шапаренко, 76

До слова, комітет арбітрів УАФ дав коментар щодо ситуації, пов’язаної з незарахуванням голу ФК «Шахтар» у матчі 25-го туру VBET Української Премʼєр-Ліги ФК «Шахтар» (Донецьк) – ФК «Колос» (Ковалівка), який відбувся 19 квітня 2025 року. 

«Незарахування голу сталося у зв’язку з порушенням Правил гри – положенням «поза грою» у гравця ФК «Шахтар». Згідно з протоколом та рекомендаціями для ВАА, обов’язковою є перевірка ним початкової фази атакувальних дій для кожного забитого голу (від перехоплення м’яча до забитого м’яча у ворота). В цьому епізоді при перевірці ВАА розвитку атаки гравцями «Шахтаря» було виявлено втручання у гру гравця «Шахтаря» № 6, який перебував у положенні «поза грою», після чого було забито м’яч у ворота ФК «Колос». У зв’язку з тим, що в машині ВАА виникли технічні проблеми, які не давали можливості графічно підтвердити положення «поза грою» у вищевказаного гравця, знадобилося багато часу для підтвердження рішення щодо відміни голу. Цей час був повністю компенсований наприкінці матчу», – йдеться в коментарі.

Теги: ФК «Шахтар» НОВИНИ ФУТБОЛУ УЄФА

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