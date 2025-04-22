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Комітет арбітрів УАФ прокоментував незарахований гол «Шахтаря» в матчі з «Колосом»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Комітет арбітрів УАФ прокоментував незарахований гол «Шахтаря» в матчі з «Колосом»
«Шахтар» поступився «Колосу» з рахунком 2:4

Під час гри «Шахтаря» з «Колосом» стався збій у системі фіксації офсайдних ліній

Комітет арбітрів УАФ дав коментар щодо ситуації, пов’язаної з незарахуванням голу ФК «Шахтар» у матчі 25-го туру VBET Української Премʼєр-Ліги ФК «Шахтар» (Донецьк) – ФК «Колос» (Ковалівка), який відбувся 19 квітня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

«Незарахування голу сталося у зв’язку з порушенням Правил гри – положенням «поза грою» у гравця ФК «Шахтар». Згідно з протоколом та рекомендаціями для ВАА, обов’язковою є перевірка ним початкової фази атакувальних дій для кожного забитого голу (від перехоплення м’яча до забитого м’яча у ворота). В цьому епізоді при перевірці ВАА розвитку атаки гравцями «Шахтаря» було виявлено втручання у гру гравця «Шахтаря» № 6, який перебував у положенні «поза грою», після чого було забито м’яч у ворота ФК «Колос». У зв’язку з тим, що в машині ВАА виникли технічні проблеми, які не давали можливості графічно підтвердити положення «поза грою» у вищевказаного гравця, знадобилося багато часу для підтвердження рішення щодо відміни голу. Цей час був повністю компенсований наприкінці матчу», – йдеться в коментарі.

Зазначається, що при технічному встановленні позначок та ліній комп'ютер у цифровому значенні підтверджував, що гравець «Шахтаря» № 6 перебував у положенні «поза грою».

«Однак графічно, через збій у системі фіксації офсайдних ліній, цього відобразити не вдалося (на графіці лінії відображалися в некоректній позиції, однак сам факт положення «поза грою» технічно був підтверджений цифрами). На жаль, така кількість втраченого часу дійсно порушує динаміку гри, але головною метою використання системи ВАА є кінцеве правильне рішення. Комітет арбітрів уже зробив відповідне звернення до технічного підрядника у зв’язку з технічним збоєм у роботі системи», – зазначили у Комітеті арбітрів УАФ.

«Шахтар» поступився «Колосу» з рахунком 2:4.

Дирекція з проведення Кубку України затвердила розклад матчів 1/2 фіналу турніру сезону-2024/2025.

Кубок України-2024/2025. 1/2 фіналу

23 квітня

  • «Буковина» (Чернівці) – «Динамо» (Київ). 16:00
  • «Полісся» (Житомир) – «Шахтар» (Донецьк). Житомир. Центральний стадіон. 18:00

Як повідомлялося, 3 квітня в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубка України сезону-2024/2025.

У церемонії жеребкування взяли участь головний тренер юнацької збірної України U-20 Дмитро Михайленко та спортивний журналіст Володимир Звєров.

Вирішальний поєдинок за почесний трофей заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні міста Житомир. Про час початку гри буде повідомлено додатково, після відповідних консультацій із командами-учасницями та транслятором.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ УПЛ ФК «Колос» (Ковалівка) ФК «Шахтар»

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