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Тренер російського клубу пов'язує погані результати з тим, що гравці «мало моляться Богу»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Тренер російського клубу пов'язує погані результати з тим, що гравці «мало моляться Богу»
«Чайка» Калешина не перемагає у російській Першій лізі протягом восьми матчів

«Чайка» посідає десяте місце у турнірній таблиці російської Першої ліги

Тренер російського футбольного клубу «Чайка» Євген Калешин пов'язує погані результати команди з тим, що гравці команди не є надто релігійними на його думку. Про це повідомляє «Главком».

Зазначається, що Євген Калешин у розмовах із футболістами заявляє, що причини незадовільних результатів полягають у тому, що вони «не звертаються до Бога і мало моляться».

«Чайка» не перемагає у російській Першій лізі протягом восьми матчів. Клуб посідає 10-те місце у турнірній таблиці, набравши 30 очок після 25 турів.

Нагадаємо, титулована російська фігуристка Каміла Валієва взяла участь у четвертому з'їзді руху «Движение первых».

Крім Валієвої, також участь в з'їзді руху взяв участь російський диктатор Володимир Путін.

«Молодіжні рухи вчать працювати в команді – тому що разом можна досягти більшого, брати відповідальність і не боятися пробувати нове. Я ще раз переконалася сьогодні у цьому, побувавши на четвертому з’їзді «Движения первых» у НЦ «Росія». Це не просто захід, а справжнє свято для молоді, де вирує енергія, ідеї та драйв! А найголовніше – сам Президент відвідав з'їзд та затвердив Національний проект «Молодь та діти», – написала Валієва в соціальних мережах.

«Движение первых» перебуває під санкціями ЄС, США, Канади, України та Швейцарії через причетність до депортації українських дітей до РФ і поширення пропаганди та дезінформації.

Нагадаємо, у минулому році спортивний арбітражний суд ухвалив рішення про дискваліфікацію російської фігуристки Каміли Валієвої на чотири роки за вживання допінгу.

Теги: росія релігія НОВИНИ ФУТБОЛУ

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