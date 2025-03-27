«Чайка» посідає десяте місце у турнірній таблиці російської Першої ліги

Тренер російського футбольного клубу «Чайка» Євген Калешин пов'язує погані результати команди з тим, що гравці команди не є надто релігійними на його думку. Про це повідомляє «Главком».

Зазначається, що Євген Калешин у розмовах із футболістами заявляє, що причини незадовільних результатів полягають у тому, що вони «не звертаються до Бога і мало моляться».

«Чайка» не перемагає у російській Першій лізі протягом восьми матчів. Клуб посідає 10-те місце у турнірній таблиці, набравши 30 очок після 25 турів.

Нагадаємо, титулована російська фігуристка Каміла Валієва взяла участь у четвертому з'їзді руху «Движение первых».

Крім Валієвої, також участь в з'їзді руху взяв участь російський диктатор Володимир Путін.

‼️Russian figure skater Kamila Valieva took part in the event of an organization "Movement of the First" that kidnaps Ukrainian children.



✖️"Movement of the First" is under sanctions by the EU, USA, Canada, Ukraine and Switzerland. pic.twitter.com/Iq0vI5UFgq — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) March 27, 2025

«Молодіжні рухи вчать працювати в команді – тому що разом можна досягти більшого, брати відповідальність і не боятися пробувати нове. Я ще раз переконалася сьогодні у цьому, побувавши на четвертому з’їзді «Движения первых» у НЦ «Росія». Це не просто захід, а справжнє свято для молоді, де вирує енергія, ідеї та драйв! А найголовніше – сам Президент відвідав з'їзд та затвердив Національний проект «Молодь та діти», – написала Валієва в соціальних мережах.

«Движение первых» перебуває під санкціями ЄС, США, Канади, України та Швейцарії через причетність до депортації українських дітей до РФ і поширення пропаганди та дезінформації.

Нагадаємо, у минулому році спортивний арбітражний суд ухвалив рішення про дискваліфікацію російської фігуристки Каміли Валієвої на чотири роки за вживання допінгу.