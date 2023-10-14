Україна переграла македонців у відборі до Євро-2024

Поєдинок на стадіоні Epet Arena в Празі завершився перемогою «синьо-жовтих» із рахунком 2:0

Збірна України обіграла команду Північної Македонії в матчі 7-го туру відбору на Євро-2024. Поєдинок на стадіоні Epet Arena в Празі завершився перемогою «синьо-жовтих» із рахунком 2:0.

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Зі старту зустрічі підопічні Сергія Реброва більше володіли м'ячем. На 30-й хвилині українцям вдалося втілити цю перевагу у забитий гол. Георгій Судаков завдав удару з-за меж штрафного майданчика, а м'яч рикошетом від захисника македонців Ніколи Серафімова залетів у ворота.

Після пропущеного м'яча Північна Македонія сміливо пішла в атаку та ледь не відігралася до перерви. Боян Міовскі та Стефан Ашковскі небезпечно пробивали з близької відстані, але Анатолій Трубін врятував «синьо-жовтих».

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На початку другого тайму македонці створили ще один гольовий шанс – Дарко Чурлінов увірвався до карного майданчика збірної України, але Трубін знову здійснив дивовижний сейв.

Згодом на поле вибіг уболівальник із прапором України, але довгою пауза не була. Зате надихнула Караваєва на шедевр. Універсал «синьо-жовтих» помітив, що Дімітрієвскі необачно покинув ворота, та розкішно поклав із центра поля в дальній кут – 2:0 у підсумку.

Додамо, що в наступному матчі підопічні Реброва 17 жовтня на виїзді зустрінуться з Мальтою в рамках 8-го туру відбору на Євро-2024.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

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Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.