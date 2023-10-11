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Футболісти «Динамо» отримали покарання за розваги у клубі посеред ночі

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Футболісти «Динамо» отримали покарання за розваги у клубі посеред ночі
Журналісти помітили біля клубу футболістів Кремчаніна, Осипенка та Герича
Фото: скріншот відео Главком

У футбольному клубі переконують, що оштрафували футболістів 

Нещодавно дурналыст Михайло Ткач з видання «Українська правда» опублікував сюжет про те, як у самому центрі Києва, незважаючи на комендантську годину, працює розважальний клуб. Серед його відвідувачів помітили і гравців молодіжного складу київського «Динамо».

Зокрема, ще вінгер Дмитро Кремчанін та центральний півзахисник Кирило Осипенко. Компанію їм склав Владислав Герич, який влітку приїхав з ФК Львів. Він другий бомбардир «Динамо» U-19 з чотирма голами за сім матчів.

«Стосовно гравців розпочато розслідування за порушення іміджу футболу», – заявив голова Комітету етики та чесної гри Української асоціації футболу Франческо Баранка.

У футбольному клубі розповіли, що Кремчаніна, Осипенка та Герича оштрафували та провели з ними «виховну роботу».

Нагадаємо, журналісти «Української правди» оприлюднили розслідування та лише за одну ніч побачили у нічному клубі «Бохо» близько 200 людей, серед яких чимало перебувало напідпитку. Журналісти розповідають, декілька разів зверталися до поліції з вимогою приїхати та задокументувати роботу закладу, однак ті виконувати свої прямі обов’язки відмовились. Відвідувачі ресторану почали виходити аж о 05:00, в результаті чого на вулиці з’явились великі затори.

Столичні правоохоронці знайшли «винного» у роботі закладу у комендантську годину. Копи притягнули до відповідальності адміністратора закладу – санкція статті передбачає від 6 800 до 13 600 гривень штрафу. 

Теги: Київ ФК «Динамо» Франческо Баранка комендантська година

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