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Футбольні ультрас проводять рейди по ізраїльських лікарнях у пошуках пацієнтів ХАМАСу

Діана Гасюк
glavcom.ua
Футбольні ультрас проводять рейди по ізраїльських лікарнях у пошуках пацієнтів ХАМАСу
фото: The Telegraph

Інцидент стався після того, як ізраїльський канал новин повідомив, що троє терористів ХАМАСу перебувають в лікарнях по всьому Ізраїлю

Увечері 12 жовтня праві ізраїльські футбольні ультрас прибули до лікарні Тель-Авіва в пошуках полоненого терориста ХАМАСу, який, як повідомляється, лікувався в закладі. Про це пише The Telegraph.

Група з 150 людей зайшла до медичного центру Шеба в середу ввечері, однак їх відтіснили поліція та співробітники служби безпеки лікарні. 

Ультрас La Familia, пов’язаних з єрусалимським футбольним клубом «Бейтар», раніше звинувачували у скоєнні насильницьких нападів на арабів і протестувальників, які влаштовували демонстрації проти уряду прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

Інцидент стався після того, як ізраїльський канал новин повідомив, що троє терористів ХАМАСу перебувають на лікуванні в лікарнях по всьому Ізраїлю після нападу угруповання.

Це викликало припущення, що один із трьох був пацієнтом у медичному центрі Шиба, де лікувалося багато людей.

Репортери в медичному центрі Шеба повідомили, що терорист ХАМАСу, який нібито проходив там лікування, був переселений до того, як ультрас La Familia прибули на місце події.

Раніше представник армії Ізраїлю (ЦАХАЛ) Джонатан Конрікус підтвердив, що бойовики ХАМАС вбивали та обезголовлювали дітей. 

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно. 

До слова, у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоб забезпечити можливість надавати військову підтримку Ізраїлю та Україні одночасно. 

Теги: ХАМАС ультрас війна Ізраїль

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