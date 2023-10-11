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Мудрик та інші трансфери: «Шахтар» сплатив понад пів мільярда податків за рік

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Мудрик та інші трансфери: «Шахтар» сплатив понад пів мільярда податків за рік
Доходи клубу від УЄФА та ФІФА за участь в міжнародних турнірах склали 1,6 млрд грн
фото: «Шахтар»

Загальний показник доходів клубу з урахуванням ПДВ за підсумками минулого сезону склав майже 6 млрд грн

Футбольний клуб «Шахтар» Ріната Ахметова за підсумками сезону 2022/2023 сплатив до державного бюджету України 567 млн грн податків.

Про це йдеться в річному звіті за підсумками діяльності донецького клубу в сезоні 2022/23. 

Загальний показник доходів клубу з урахуванням ПДВ за підсумками минулого сезону склав майже 6 млрд грн.

4 млрд гривень – це доходи від продажу та оренди гравців. Доходи клубу від УЄФА та ФІФА за участь в міжнародних турнірах склали 1,6 млрд грн. Доходи від комерційної діяльності – 357 млн грн.

Нагадаємо, після трансферу футболіста ФК «Шахтар» Михайла Мудрика до лондонського «Челсі», бізнесмен Рінат Ахметов оголосив про запуск проекту «Серце «Азовсталі», в рамках якого виділив 1 млрд грн допомоги захисникам Маріуполя та сім'ям загиблих воїнів.

Теги: Рінат Ахметов ФК «Шахтар» податки

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