Мудрик та інші трансфери: «Шахтар» сплатив понад пів мільярда податків за рік

Доходи клубу від УЄФА та ФІФА за участь в міжнародних турнірах склали 1,6 млрд грн

Загальний показник доходів клубу з урахуванням ПДВ за підсумками минулого сезону склав майже 6 млрд грн

Футбольний клуб «Шахтар» Ріната Ахметова за підсумками сезону 2022/2023 сплатив до державного бюджету України 567 млн грн податків.

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Про це йдеться в річному звіті за підсумками діяльності донецького клубу в сезоні 2022/23.

Загальний показник доходів клубу з урахуванням ПДВ за підсумками минулого сезону склав майже 6 млрд грн.

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4 млрд гривень – це доходи від продажу та оренди гравців. Доходи клубу від УЄФА та ФІФА за участь в міжнародних турнірах склали 1,6 млрд грн. Доходи від комерційної діяльності – 357 млн грн.

Нагадаємо, після трансферу футболіста ФК «Шахтар» Михайла Мудрика до лондонського «Челсі», бізнесмен Рінат Ахметов оголосив про запуск проекту «Серце «Азовсталі», в рамках якого виділив 1 млрд грн допомоги захисникам Маріуполя та сім'ям загиблих воїнів.