Україна поступилась Сербії в 1/8 фіналу чемпіонату Європи з баскетболу U-20

Україна продовжить виступ на турнірі в сітці за 9-16 місця

Чоловіча збірна України зазнала поразки в матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи U-20 в Дизвіоні А, поступившись збірній Сербії з рахунком 61:75. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Сербія лідирувала 38 хвилин ігрового часу, але на деяких відтинках матчу нашій команді вдавалося наближатися до суперника, зокрема скоротити відставання до чотирьох очок в третій чверті. Але серби відповідали своїми ривками і, повернувши двозначну перевагу в четвертій чверті, довели матч до перемоги.

В цьому матчі збірна України мінімально виграла підбирання (37-35), краще атакувала з дальньої дистанції, реалізувавши 33.3% триочкових (5/15), але припустилася 25 втрат – це на 11 більше, ніж у суперника. Як результат, Сербія набрала 27 очок після втрат нашої команди, а також 20 очок у швидкому нападі (6 у збірної України).

Найкращим у цьому матчі в складі збірної України став Максим Кличко, який набрав 19 очок та зробив 8 підбирань (РЕ 21). 12 очок та 4 передачі в капітана Єгора Сушкіна, Ілля Ліщина, вийшовши з лави, реалізував 3 з 4 триочкових, набравши 11 очок.

Україна продовжить виступ на турнірі в сітці за 9-16 місця. В першому матчі цього міні-турніру наша команда протистоятиме збірній Чехії, яка в 1/8 фіналу поступилась Іспанії (54:70). Відзначимо, що на груповому етапі чехи посіли друге місце в групі В, здолавши Литву (82:79) та Румунію (75:65), а також поступившись Греції (66:107). Матч Україна – Чехія відбудеться 17 липня, час початку гри буде оголошено пізніше.

Чемпіонат Європи U-20. Чоловіки, Дивізіон А. 1/8 фіналу

Іракліон, Греція

Сербія – Україна 75:61 (18:13, 20:15, 20:20, 17:13)

Україна: Сушкін 12 + 4 передачі, Сипаало 5 + 8 підбирань + 2 блок-шота, Йяму 2 + 8 підбирань, Бутко 2, Колаволе 2 – 6 втрат – старт, Кличко 19 + 8 підбирань + 2 блок-шота, Ліщина 11, Лохманчук 5 + 2 перехоплення, Ситар 2, Романиця 1, Упир 0, Кузнецов 0

Нагадаємо, чоловіча збірна України U-20 поступилась команді Бельгії в своєму другому матчі групового раунду чемпіонату Європи U-20.

Ключовою в цьому матчі стала четверта чверть. Після рівних 30 хвилин гри, протягом яких максимальне лідерство однієї з команд сягало 8 очок (максимальна перевага України в першій чверті), бельгійці зробили ключовий ривок наприкінці гри. Суперник виграв четверту чверть 20:10, відігравши свій найкращий відтинок в матчі, як в нападі, так і в захисті. Збірна України, яка мала перевагу на старті заключної десятихвилинки, на жаль, втримати цю перевагу не змогла.

У збірної України найефективнішим в цьому матчі став форвард Данііл Сипало, у якого 9 очок, 8 підбирань, 3 передачі, 2 блок-шота та 2 перехоплення в активі (РЕ 17).

Чемпіонат Європи U-20. Дивізіоні А. Група С

Іракліон, Греція

Україна – Бельгія 55:65 (12:10, 19:20, 14:15, 10:20)

Україна: Сипало 9 + 8 підбирань + 3 передачі + 2 перехоплення + 2 блок-шота, Сушкін 9 + 6 передач, Колаволе 8, Бутко 5 + 3 перехоплення, Йяму 2 – старт, Кличко 7, Ліщина 5, Упир 5, Романиця 2, Лохманчук 2, Кузнецов 1