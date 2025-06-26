Чемпіонат світу з баскетболу 3х3: де дивитися матчі жіночої збірної України

За збірну України в Улан-Баторі грають Анжеліка Ляшко, Дарія Дубнюк, Міріам Уро-Ніле, Тетяна Юркевічус

Національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 продовжує свої виступи на чемпіонаті світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Сьогодні, 26 червня, українська команда проведе завершальні два матчі групового турніру.

Підопічні Юрія Процюка потрапили до групи D, де вже програли збірним Німеччини та Іспанії, які грали у фіналі Олімпіади-2024, а сьогодні зустрінуться з господарками Монголією та збірною Бразилії.

В перший ігровий день Німеччина та Іспанія виграли по два матчі, майже гарантувавши собі вихід до плейоф і в очному матчі визначать переможця групи, який вийде одразу до чвертьфіналу.

За третю путівку в плей-оф з групи поведуть боротьбу Монголія, Бразилія та Україна. В перший день Монголія обіграла Бразилію 16:14, але ключовими будуть зустрічі України з Бразилією та Монголією.

За збірну України в Улан-Баторі грають Анжеліка Ляшко, Дарія Дубнюк, Міріам Уро-Ніле, Тетяна Юркевічус.

Розклад матчів збірної України 3х3

Чемпіонат світу 3х3. Улан-Батор, Монголія

Четвер, 26 червня

13:55 Україна – Бразилія

15:50 Монголія – Україна

Трансляція матчів чемпіонату світу 3х3

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

Чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».