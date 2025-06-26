Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Чемпіонат світу з баскетболу 3х3: де дивитися матчі жіночої збірної України

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Чемпіонат світу з баскетболу 3х3: де дивитися матчі жіночої збірної України
Підопічні Юрія Процюка потрапили до групи D
фото: ФБУ

За збірну України в Улан-Баторі грають Анжеліка Ляшко, Дарія Дубнюк, Міріам Уро-Ніле, Тетяна Юркевічус

Національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 продовжує свої виступи на чемпіонаті світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Сьогодні, 26 червня, українська команда проведе завершальні два матчі групового турніру.

Підопічні Юрія Процюка потрапили до групи D, де вже програли збірним Німеччини та Іспанії, які грали у фіналі Олімпіади-2024, а сьогодні зустрінуться з господарками Монголією та збірною Бразилії.

В перший ігровий день Німеччина та Іспанія виграли по два матчі, майже гарантувавши собі вихід до плейоф і в очному матчі визначать переможця групи, який вийде одразу до чвертьфіналу.

За третю путівку в плей-оф з групи поведуть боротьбу Монголія, Бразилія та Україна. В перший день Монголія обіграла Бразилію 16:14, але ключовими будуть зустрічі України з Бразилією та Монголією.

За збірну України в Улан-Баторі грають Анжеліка Ляшко, Дарія Дубнюк, Міріам Уро-Ніле, Тетяна Юркевічус.

Розклад матчів збірної України 3х3

Чемпіонат світу 3х3. Улан-Батор, Монголія

Четвер, 26 червня

13:55 Україна – Бразилія
15:50 Монголія – Україна

Трансляція матчів чемпіонату світу 3х3

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

Чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збірна України програла обидва свої поєдинки стартового ігрового дня
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 провела перші дві гри на чемпіонаті світу
24 червня, 16:33
Джеймс є найкращим снайпером в історії НБА
Джеймс розповів про своє відновлення від травми
24 червня, 13:15
Взимку Багатскіс вдруге очолив збірну України
Тренер збірної України з баскетболу припинив роботу у румунському клубі
17 червня, 19:05
У минулому році жіноча національна збірна на етапі Жіночої серії 3х3 в Улан-Баторі стала другою
Стали відомі суперники збірної України з баскетболу 3х3 на етапі Жіночої серії в Улан-Баторі
16 червня, 13:17
Предраг Стоякович розповів про проблеми НБА
Легендарний баскетболіст назвав головні проблеми сучасної НБА
11 червня, 21:25
Влітку 2024 року Пустовий вже виступав за команду «Сартрія Муда»
Капітан збірної України з баскетболу продовжить карʼєру в Індонезії
10 червня, 16:22
Загалом в сезоні Максим Кличко
Син Кличка став віцечемпіоном молодіжної першості Франції з баскетболу
2 червня, 11:19
Чоловіча збірна України U-20 влітку зіграє на чемпіонаті Європи в Дивізіоні А
Визначився склад збірної України (U-20) з баскетболу на чемпіонат Європи
29 травня, 17:11
Україна повертається на чемпіонат світу, де не грала з 2019 року
Визначились потенційні суперники жіночої збірної України на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3
27 травня, 10:48

Новини

Україна програла Бразилії на жіночому чемпіонаті світу з баскетболу 3х3
Україна програла Бразилії на жіночому чемпіонаті світу з баскетболу 3х3
Futsal Week Summer Cup: юнацька збірна України із футзалу здобула першу перемогу
Futsal Week Summer Cup: юнацька збірна України із футзалу здобула першу перемогу
18-річний аргентинський футболіст помер під час операції на коліні
18-річний аргентинський футболіст помер під час операції на коліні
Азаров здобув золото юніорського чемпіонату Європи зі стрибків у воду
Азаров здобув золото юніорського чемпіонату Європи зі стрибків у воду
Чемпіонат світу з баскетболу 3х3: де дивитися матчі жіночої збірної України
Чемпіонат світу з баскетболу 3х3: де дивитися матчі жіночої збірної України
Австралія запровадила санкції проти триразової олімпійської чемпіонки з Росії
Австралія запровадила санкції проти триразової олімпійської чемпіонки з Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
251K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 червня: ситуація на фронті
114K
РФ знайшла новий людський ресурс для війни з Україною
98K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 червня 2025
16K
Трамп відповів, чи готові США передати Україні системи Patriot
15K
Прем'єр Вірменії заявив про спробу держперевороту: заарештовано архієпископа
9948
У Києві змінюється вартість транспортних карт. Скільки коштуватиме проїзд

Новини

Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
Вчора, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
24 червня, 00:55
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua