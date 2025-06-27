Україна завершила виступи на жіночому чемпіонаті світу з баскетболу 3х3

В останній грі, яка вже не мала турнірного значення для українок, вони поступились Монголії

Національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 завершила свої виступи на чемпіонаті світу, який відбувається в Улан-Баторі, Монголія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

В останній грі, яка вже не мала турнірного значення для українок, вони поступились Монголії в овертаймі 16:18.

Українки краще почали матч, повели 6:2, але Монголія вирівняла гру. Надалі команди йшли рівно до кінця основного часу. Тетяна Юркевічус мала шанс принести перемогу Україні на останній секунді, але після її дальнього кидка м’яч прокрутився по дужці та не опустився в кільце.

В овертаймі все вирішив один дальній точний кидок гравчинь збірної Монголії, яка в підсумку з другого місця у групі вийшла до плейоф, тоді як збірна України без перемог завершила чемпіонат світу.

Чемпіонат світу 3х3

Монголія – Україна 18:16 ОТ

Україна: Ляшко 2, Дубнюк 3, Уро-Ніле 10, Юркевічус 1

Нагадаємо, України у третій грі на чемпіонаті світу зазнала поразки від Бразилії.

У грі з Бразилією обидві команди розпочали матч активно і результативно, але за рахунок більшої кількості точних дальніх (загалом 7/10 в матчі) Бразилія після чотирьох хвилин гри вигравала 14:9 і 17:13 після п’яти хвилин.

Українки боролись до останнього і зуміли вийти вперед 20:19, але ще один точний дальній від Бразилії поставив крапку в матчі.

Програвши третю гру з трьох, Україна втратила шанси на вихід в плейоф. Завершальний матч групового етапу підопічні Юрія Процюка проведуть о 15:50 проти Монголії.

Чемпіонат світу 3х3

Україна – Бразилія 20:21

Україна: Ляшко 8, Дубнюк 3, Уро-Ніле 4, Юркевічус 5

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

Чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».