Україна розгромно програла Ісландії на жіночому чемпіонаті Європи з баскетболу U-18

Україна втратила шанси на вихід у чвертьфінал турніру

Збірна України зазнала прикрої поразки від команди Ісландії на чемпіонаті Європи в Дивізіоні В. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Команда Інни Кочубей поступилася з рахунком 71:96 та втратила шанси на вихід у чвертьфінал турніру.

Вигравши першу половину, наші дівчата пропустили потужний ривок суперниць у третій десятихвилинці, яку програли 20:37. Ісландія продовжила розвивати перевагу в заключній чверті та довела матч до перемоги, яка дозволила нашим суперницям посісти друге місце в групі С за підсумком групового раунду. Україна стала третьою в групі та не змогла вийти у плей-оф та продовжити боротьбу за підвищення в класі.

Найкращою в складі збірної України в цьому матчі стала лідерка команди Поліна Тупало, яка набрала 34 очка (РЕ 26).

Збірна України продовжить виступи на турнірі в пʼятницю, 11 липня, в сітці за 9-16 місця Дивізіону В. Суперник української збірної визначиться пізніше.

Чемпіонат Європи U-18. Жінки. Дивізіон В

Україна – Ісландія 71:96 (13:19, 24:14, 20:37, 14:26)

Україна: Тупало 34 + 7 підбирань + 5 перехоплень – 7 втрат, Куценко 10 + 4 передачі – 10 втрат, Петришак 4, Лесько 3, Анісімова 2 – старт, Шевченко 13, Солов’ян 3, Іщук 2 + 7 підбирань, Левонтюк 0, Жданова 0

Нагадаємо, жіноча збірна України U-18 здобула три перемоги на старті групового раунду чемпіонату Європи в Дивізіоні В.

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

До слова, чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».