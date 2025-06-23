Визначився новий чемпіон НБА

«Оклахома» перемогла «Індіану» у вирішальній грі

У ніч з 22 на 23 червня на паркеті «Чизпік Енерджі-Арени» в Оклахома-Сіті відбувся сьомий вирішальний матч фіналу плей-оф НБА між клубами «Оклахома-Сіті Тандер» та «Індіана Пейсерс». Про це повідомляє «Главком».

«Тандер» здобули перемогу з рахунком 103:91 і стали переможцями серії - 4-3.

Найрезультативнішим гравцем матчу став лідер «Оклахоми» Шей Гілджес-Александер – на рахунку канадського розігруючого 29 очок, 12 результативних передач і п'ять підбирань.

Розігруючий та лідер «Індіани» Тайріз Халібертон отримав травму в першій чверті і не зміг продовжити гру.

«Оклахома» вперше в історії стала чемпіоном НБА.

Франшиза вигравала титул у 1979 році, але тоді команда виступала в Сіетлі під назвою «Сіетл Суперсонікс».

Востаннє сьома гра фіналу плей-оф НБА проходила у 2016 році – тоді «Клівленд Кавальєрс» обіграв на виїзді «Голден Стейт Уорріорз» з рахунком 93:89.

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

Чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».