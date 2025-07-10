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Визначився склад збірної України з баскетболу U-20 на чемпіонат Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Визначився склад збірної України з баскетболу U-20 на чемпіонат Європи
Сьогодні, 10 липня, команда прибула до Греції, де проходитиме турнір

Євробаскет-2025 для молодіжних чоловічих збірних пройде в грецькому Іракліоні 12-20 липня

В суботу, 12 липня, чоловіча збірна України U-20 стартує на чемпіонаті Європи в Дивізіоні А. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Євробаскет-2025 для молодіжних чоловічих збірних пройде в грецькому Іракліоні 12-20 липня. Збірна України потрапила до групи С, де зіграє з Бельгією, Німеччиною та Італією.

Напередодні тренерський склад визначився із ростером із 12 гравців, які візьмуть участь у турнірі.

Склад збірної України на чемпіонат Європи 

Захисники

  • Рафаель Колаволе, Легія, Польща (перший тренер Будагян А.О.)
  • Ілля Ліщина, Дніпро, Україна (перша тренерка Жержерунова О.В.)
  • Єгор Сушкін, Київ-Баскет, Україна (перший тренер Найдьон Є.О)
  • Ілля Упир, Черкаські Мавпи, Україна (перший тренер Молчанов О.М.)
  • Андрій Бутко, Spanish Basketball Academy, Іспанія (перша тренерка Черногрицька Т.О.)

Форварди

  • Артем Романиця, Валмієра, Латвія (перший тренер Романиця А.М.)
  • Лука Лохманчук, Patrick School, США (перший тренер Брянцев Д.В.)
  • Андрій Ситар, Естудіантес, Іспанія (перший тренер Рехматулін С.А.)
  • Віталій Кузнецов, Оменья, Італія (перший тренер Милосердний Леонід)

Центрові

  • Максим Олександр Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)
  • Десмонд Йяму, Баварія, Німеччина (перший тренер Тіняков А.О.)
  • Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А.)

Сьогодні, 10 липня, команда прибула до Греції, де проходитиме турнір. До першого матчу – проти Німеччини – збірна матиме декілька тренувань в Іракліоні. Стартова гра нашої команди на турнірі відбудеться в суботу, 12 липня, о 18:00.

Відповідно до системи змагань, на першому етапі 16 учасників чемпіонату Європи грають груповий етап в одне коло. Всі збірні проходять до 1/8 фіналу, де збірні групи С зіграють зі збірними групи D (C1-D4, C2-D3, C3-D2, C4-D1). У групі D на чемпіонаті Європи-2025 зіграють Франція, Сербія, Словенія та Ісландія.

Переможці матчів 1/8 фіналу далі гратимуть за нагороди, а команди, що програють на цій стадії, боротимуться за право залишитись в Дивізіоні А. До Дивізіону В опустяться три гірші команди елітного дивізіону.

Нагадаємо, жіноча збірна України зазнала прикрої поразки від команди Ісландії на чемпіонаті Європи в Дивізіоні В

Теги: баскетбол

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