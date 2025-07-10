Визначився склад збірної України з баскетболу U-20 на чемпіонат Європи

Сьогодні, 10 липня, команда прибула до Греції, де проходитиме турнір

Євробаскет-2025 для молодіжних чоловічих збірних пройде в грецькому Іракліоні 12-20 липня

В суботу, 12 липня, чоловіча збірна України U-20 стартує на чемпіонаті Європи в Дивізіоні А. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Євробаскет-2025 для молодіжних чоловічих збірних пройде в грецькому Іракліоні 12-20 липня. Збірна України потрапила до групи С, де зіграє з Бельгією, Німеччиною та Італією.

Напередодні тренерський склад визначився із ростером із 12 гравців, які візьмуть участь у турнірі.

Склад збірної України на чемпіонат Європи

Захисники

Рафаель Колаволе, Легія, Польща (перший тренер Будагян А.О.)

Ілля Ліщина, Дніпро, Україна (перша тренерка Жержерунова О.В.)

Єгор Сушкін, Київ-Баскет, Україна (перший тренер Найдьон Є.О)

Ілля Упир, Черкаські Мавпи, Україна (перший тренер Молчанов О.М.)

Андрій Бутко, Spanish Basketball Academy, Іспанія (перша тренерка Черногрицька Т.О.)

Форварди

Артем Романиця, Валмієра, Латвія (перший тренер Романиця А.М.)

Лука Лохманчук, Patrick School, США (перший тренер Брянцев Д.В.)

Андрій Ситар, Естудіантес, Іспанія (перший тренер Рехматулін С.А.)

Віталій Кузнецов, Оменья, Італія (перший тренер Милосердний Леонід)

Центрові

Максим Олександр Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)

Десмонд Йяму, Баварія, Німеччина (перший тренер Тіняков А.О.)

Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А.)

Сьогодні, 10 липня, команда прибула до Греції, де проходитиме турнір. До першого матчу – проти Німеччини – збірна матиме декілька тренувань в Іракліоні. Стартова гра нашої команди на турнірі відбудеться в суботу, 12 липня, о 18:00.

Відповідно до системи змагань, на першому етапі 16 учасників чемпіонату Європи грають груповий етап в одне коло. Всі збірні проходять до 1/8 фіналу, де збірні групи С зіграють зі збірними групи D (C1-D4, C2-D3, C3-D2, C4-D1). У групі D на чемпіонаті Європи-2025 зіграють Франція, Сербія, Словенія та Ісландія.

Переможці матчів 1/8 фіналу далі гратимуть за нагороди, а команди, що програють на цій стадії, боротимуться за право залишитись в Дивізіоні А. До Дивізіону В опустяться три гірші команди елітного дивізіону.

Нагадаємо, жіноча збірна України зазнала прикрої поразки від команди Ісландії на чемпіонаті Європи в Дивізіоні В.