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Збірна України з баскетболу U-20 зазнала поразки у товариській грі з Латвією

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Збірна України з баскетболу U-20 зазнала поразки у товариській грі з Латвією
Латвія – Україна 83:78
фото: ФБУ

Найрезультативнішими у складі збірної України стали Лука Лохманчук та Максим Кличко

Молодіжна збірна України U-20 зазнала поразки в контрольному матчі зі збірною Латвії 78:83. Це четверта гра української збірної в рамках підготовки до чемпіонату Європи в Дивізіоні А, повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

При рівній грі ключовим став ривок Латвії в другій половині третьої чверті, завдяки чому латвійці виграли десятихвилинку 22:10.

Наша команда виграла підбирання (42-37 загальні, 30-24 в захисті), але реалізувала лише 21% триочкових (4/19) та допустила 18 втрат при 10 у суперника (Латвія набрала 15 очок після втрат українцями, тоді як Україна лише 4). При цьому відзначимо відсоток реалізації штрафних 75% (24/32).

Найрезультативнішими у складі збірної України стали Лука Лохманчук з 17 очками, та Максим Кличко з 15 очками. Близькі до дабл-даблу були Данііл Сипало (9 очок та 11 підбирань) і Єгор Сушкін (11 очок, 9 передач).

Нагадаємо, в двох перших контрольних матчах наша команда двічі здолала команду Естонії, а в третьому матчі перемогла Грузію.

Контрольний матч. Чоловіки, U-20

Латвія – Україна 83:78 (24:21, 18:23, 22:10, 19:24)

10 червня молодіжна команда зібралася у литовському місті Мяйжекяї, де проходитиме тренувальний табір команди перед європейською першістю.

В розпорядженні тренерського штабу на чолі із головним тренером команди Валерієм Плехановим знаходяться 16 гравців, 12 з яких увійдуть до фінальної заявки на чемпіонат Європи в грецькому Іракліоні. 

Розклад матчів групового раунду чемпіонату Європи

Субота, 12 липня
Німеччина – Україна
Бельгія – Італія

Неділя, 13 липня
Україна – Бельгія
Італія – Німеччина

Понеділок, 14 липня
Німеччина – Бельгія
Італія – Україна

Відповідно до системи змагань, на першому етапі 16 учасників чемпіонату Європи грають груповий етап в одне коло. Всі збірні проходять до 1/8 фіналу, де збірні групи С зіграють зі збірними групи D (C1-D4, C2-D3, C3-D2, C4-D1). У групі D на чемпіонаті Європи-2025 зіграють Франція, Сербія, Словенія та Ісландія.

Переможці матчів 1/8 фіналу далі гратимуть за нагороди, а команди, що програють на цій стадії, боротимуться за право залишитись в Дивізіоні А. До Дивізіону В опустяться три гірші команди елітного дивізіону.

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

До слова, чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) центровий Шакіл О'Ніл склав рейтинг десяти найвеличніших гравців в історії ліги: «На десяте місце я поставив би… себе. Але все-таки себе я прибрав би і взяв Джуліуса Ірвінга. На дев'ятому місці у моєму списку Тім Данкан. Під номером вісім я взяв би Хакіма Оладжьювона. Під сьомим номером – Ларрі Бьорда. Номер шість – Вілт Чемберлен. Під номером п'ять я візьму Білла Расселла, під четвертим Меджика Джонсона. Король Леброн Джеймс буде третім. Кобі Брайант, спочивай з миром, другий. І на першому місці в списку найвеличніших гравців усіх часів у мене Майкл Джордан».

Теги: баскетбол

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