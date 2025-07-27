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Україна увійшла в топ-10 медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Україна увійшла в топ-10 медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю
26 липня у Скоп’є (Північна Македонія) завершився XVIII літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль

У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей

Українська збірна завершила участь у Європейському юнацькому олімпійському фестивалі з блискучим результатом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

26 липня у Скоп’є (Північна Македонія) завершився XVIII літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль. Останній змагальний день подарував яскраві виступи, нові медалі для України та урочисту церемонію закриття, на якій підбили підсумки захопливих спортивних баталій юних атлетів зі всього континенту.

Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши почесне 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей. Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день. Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза). Цей широкий спектр успішних виступів свідчить про всебічний розвиток юнацького спорту в Україні та результативну роботу тренерських колективів.

Офіційна церемонія закриття фестивалю відбулася у святковій атмосфері. Прапороносцями збірної на закритті стали Поліна Дзерожинська та Макар Яхно. 16-річна Поліна – чемпіонка ЄЮОФ-2025 у секторі для метання молота, а 15-річний Макар став мультимедалістом змагань, виборовши одразу дві золоті та одну бронзову медалі у плаванні.

Нагадаємо, український дзюдоїст Хазар Гейдаров виборов золоту медаль у ваговій категорії до 60 кг на XVIII літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі у Скоп’є.

Юний спортсмен продемонстрував чудову боротьбу під час свого турнірного шляху, почавши з 1/8 фіналу й не залишивши шансів жодному з опонентів. У фіналі українець зустрівся з першим номером світового рейтингу серед кадетів з Азербайджану. Попри іменитість суперника, Хазар повністю контролював хід сутички, заробив «Ваза-арі», а згодом зробив ще й кидок на «Юко», впевнено довівши справу до перемоги.

«Я дуже радий, тому що ЄЮОФ – дуже важлива для мене подія. Я сильно готувався до цих змагань, і все вийшло», – поділився враженнями золотий медаліст після нагородження.

Теги: спорт

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