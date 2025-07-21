Україна здобула першу нагороду Європейського юнацького олімпійського фестивалю

Першу нагороду для збірної України здобули Юлія Ісаченко та Ілля Лащ

Українські стрільці стали віцечемпіонами Європейського юнацького олімпійського фестивалю-2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian sports.

Першу нагороду для збірної України здобули Юлія Ісаченко та Ілля Лащ.

Успішно виступили юні українці у змаганнях змішаних дуетів із пневматичного пістолета (10 м). Ісаченко та Лащ перемогли у кваліфікації і відібралися до основного фіналу. Протистояли нашому дуету представники Іспанії.

Боротьба йшла на рівних, проте в останній, вирішальній, серії влучнішими були суперники українців (12:10). Юлія та Ілля у підсумку стали срібними призерами та відкрили лік нагородам української збірної на ЄЮОФ.

Нагадаємо, Україна здобула другу золоту медаль на Всесвітній Літній Універсіаді.

У ваговій категорії до 58 кг медаль здобув тхеквондист Максим Маненков. Його колега Кирило Гурнов у вазі до 80 кг став бронзовим призером.

У здобутку української команди вже сім нагород різного гатунку.

Максим Маненков зізнався, що на успіх його надихнула перемога боксера Олександра Усика: «Донт пуш зе хорсес. Ціль була показати, що я найкращий у своїй ваговій на цьому турнірі. Це як підготовчий крок до чемпіонату світу, який відбудеться через два місяці».

Кирило Гурнов, учасник збірної України з тхеквондо прокоментував свою бронзову нагороду: «Кожен спортсмен сподівається на золото і прагне його отримати, але медаль на такому чемпіонаті високого рівня це також значне досягнення».

Анна Максименко, яка у складі української жіночої команди шпажисток посіла 5 місце відзначила: «Ми з командою, мені здається, могли б претендувати і на призові місця: 1, 2, 3 місце. Але так склалося, не вийшло побороти команду Кореї».