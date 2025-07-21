Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна здобула першу нагороду Європейського юнацького олімпійського фестивалю

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Україна здобула першу нагороду Європейського юнацького олімпійського фестивалю
Юлія та Ілля стали срібними призерами

Першу нагороду для збірної України здобули Юлія Ісаченко та Ілля Лащ

Українські стрільці стали віцечемпіонами Європейського юнацького олімпійського фестивалю-2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian sports.

Першу нагороду для збірної України здобули Юлія Ісаченко та Ілля Лащ.

Успішно виступили юні українці у змаганнях змішаних дуетів із пневматичного пістолета (10 м). Ісаченко та Лащ перемогли у кваліфікації і відібралися до основного фіналу. Протистояли нашому дуету представники Іспанії.

Боротьба йшла на рівних, проте в останній, вирішальній, серії влучнішими були суперники українців (12:10). Юлія та Ілля у підсумку стали срібними призерами та відкрили лік нагородам української збірної на ЄЮОФ.

Нагадаємо, Україна здобула другу золоту медаль на Всесвітній Літній Універсіаді.

У ваговій категорії до 58 кг медаль здобув тхеквондист Максим Маненков. Його колега Кирило Гурнов у вазі до 80 кг став бронзовим призером.

У здобутку української команди вже сім нагород різного гатунку.

Максим Маненков зізнався, що на успіх його надихнула перемога боксера Олександра Усика: «Донт пуш зе хорсес. Ціль була показати, що я найкращий у своїй ваговій на цьому турнірі. Це як підготовчий крок до чемпіонату світу, який відбудеться через два місяці».

Кирило Гурнов, учасник збірної України з тхеквондо прокоментував свою бронзову нагороду: «Кожен спортсмен сподівається на золото і прагне його отримати, але медаль на такому чемпіонаті високого рівня це також значне досягнення».

Анна Максименко, яка у складі української жіночої команди шпажисток посіла 5 місце відзначила: «Ми з командою, мені здається, могли б претендувати і на призові місця: 1, 2, 3 місце. Але так склалося, не вийшло побороти команду Кореї».

Теги: кульова стрільба спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ковтун не був в Україні після початку повномасштабного вторгнення
«Дуже гидко». Очільник НОК Гутцайт прокоментував зміну громадянства Ковтуном
15 липня, 10:47
Олімпіада пройде з 6 до 22 лютого в Італії
МОК прокоментував можливість участі росіян у Олімпіаді-2026
1 липня, 16:41
В активі українців чотири золоті нагороди чемпіонату Європи
Збірна України з грепплінгу посіла перше командне місце на чемпіонаті Європи
1 липня, 11:16
Юрій Павлюк та Нікіта Глушку проявили громадянську позицію
Юні українські каратисти відмовилися робити фото з білорусом після змагань
30 червня, 09:59
Василь Костюк підтримав створення дитячої збірної України з карате
Василь Костюк підтримав створення дитячої збірної України з карате
25 червня, 14:17
Українці здобули вісім золотих медалей чемпіонату світу
Українські дайвери здобули 10 нагород чемпіонату світу
24 червня, 11:22
Перше в історії «золото» Україна виграла в окремому фіналі з 10 булавами
Україна вперше в історії увійшла в топ-3 юніорського чемпіонату світу з художньої гімнастики
23 червня, 18:16
Кірсті Ковентрі (ліворуч) – нова очільниця МОК
Одіозна депутатка з РФ розповіла, чого очікує від нової очільниці МОК
23 червня, 16:36
Мультимедалісткою чемпіонату Європи 2025 року стала каноїстка Людмила Лузан
Україна здобула п'ять нагород на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное
23 червня, 12:36

Новини

Україна здобула першу нагороду Європейського юнацького олімпійського фестивалю
Україна здобула першу нагороду Європейського юнацького олімпійського фестивалю
Україна – Франція: стало відоме місце проведення гри кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Україна – Франція: стало відоме місце проведення гри кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Визначилися потенційні суперники «Олександрії» та «Полісся» у Лізі конференцій
Визначилися потенційні суперники «Олександрії» та «Полісся» у Лізі конференцій
«Шахтар» і «Динамо» дізналися потенційних суперників у кваліфікації Ліги Європи
«Шахтар» і «Динамо» дізналися потенційних суперників у кваліфікації Ліги Європи
Жіноча збірна України з гандболу U-19 стала чемпіоном Європи у дивізіоні B
Жіноча збірна України з гандболу U-19 стала чемпіоном Європи у дивізіоні B
У Росії мотоболісти хотіли розчавити суддю мотоциклами через суперечливе рішення (відео)
У Росії мотоболісти хотіли розчавити суддю мотоциклами через суперечливе рішення (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2025
25K
На 43-му році пішла з життя актриса театру Франка
5726
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5695
Втрати ворога станом на 21 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
5292
Смертельна ДТП у Києві: підозрюваним виявився син зрадника України Андрія Молочного

Новини

21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
Вчора, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua