Турнір для окупантів з інвалідністю: з'явилася реакція Міжнародного паралімпійського комітету

Міжнародний паралімпійський комітет відповів на запит «Главкому»

Міжнародний паралімпійський комітет відреагував на проведення Паралімпійським комітетом Росії пропагандистського заходу – всеросійських змагань серед російських окупантів «Кубок з волейболу сидячи «Герої нашого часу». Про це повідомляє «Главком».

«Главком» звернувся до Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) із запитом, поцікавившись:

Як МПК може прокоментувати інформацію про цей турнір? Чи є організація таких заходів порушенням правил МПК? Чи застосує МПК санкції до Паралімпійського комітету Росії?

«Щиро дякуємо за ваш електронний лист. Відповідь МПК на це питання така: Членство Паралімпійського комітету Росії частково призупинено після рішення, прийнятого членами МПК на Генеральній асамблеї 2023 року. Статус членства Паралімпійського комітету Росії буде знову обговорено організаціями-членами МПК на Генеральній асамблеї МПК 2025 року, яка відбудеться у Сеулі, Корея, у вересні цього року», – відповів «Главкому» директор зі зв'язків із громадськістю МПК Крейг Спенс.

Нагадаємо, у неділю, 22 червня, в Москві Паралімпійський комітет Росії провів пропагандистський захід – всеросійські змагання серед російських окупантів «Кубок з волейболу сидячи «Герої нашого часу».

Кубок виграла збірна Бурятії, друге місце посіла збірна Москви, а бронзові медалі здобула команда Забайкальського краю.

Необхідно наголосити, що організація подібних пропагандистських заходів є порушенням правил Міжнародного паралімпійського комітету.

«З перших днів СВО (так російська пропаганда називає війну проти України – «Главком») відвідували шпиталі, реабілітаційні центри, проводили паралімпійські уроки, майстер-класи. Серед видів спорту, які ми показували, пропонували хлопцям подивитися, взяти участь, був волейбол сидячи. За результатами всіх наших великих змагань, які ми проводили останні два роки, вибрано 15 найкращих команд, які приїхали сюди. Для них це своєрідний чемпіонат світу, паралімпійські ігри, тому що вони найкращі з найкращих у своїх федеральних округах», – розповів президент Паралімпійського комітету Росії Павло Рожков.

Він також зазначив, що до складу збірної Росії з волейболу сидячи увійшли шість російських окупантів.