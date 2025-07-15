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«Дуже гидко». Очільник НОК Гутцайт прокоментував зміну громадянства Ковтуном

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Дуже гидко». Очільник НОК Гутцайт прокоментував зміну громадянства Ковтуном
Ковтун не був в Україні після початку повномасштабного вторгнення

Гутцайт: Які тут можуть бути питання, якщо він сам не хоче бути українцем

Президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт прокоментував зміну громадянства спортивним гімнастом Іллею Ковтуном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на sport24.ua.

«Вони з тренерами вирішили змінити країну ще 2024-го, після Олімпійських ігор. Ми зустрічалися і пропонували і гроші, і нормальні умови для підготовки. Все марно. Вже з преси дізнався, що він отримав хорватський паспорт. Які тут можуть бути питання, якщо він сам не хоче бути українцем. І це під час війни, коли коли наші хлопці і дівчата гинуть й боронять країну, а хтось підняв спочатку прапор України, отримав всі гроші від України, всі звання від України, а потім вирішив, що він буде виступати за Хорватію. Якщо він вважає, що Хорватія для нього більш цінна, ніж Україна, то, ну що я можу сказати, для мене це дуже гидко», – заявив Гутцайт.

Ковтун відомий своїми скандальними заявами. Зокрема, у інтерв'ю хорватським ЗМІ він скаржився на українців.

«Не лише війна в Україні вплинула на моє рішення. Було багато ситуацій, через які я вирішив змінити громадянство. Я відчуваю моральний обов’язок перед людьми в Осієку. Тут мене прийняли. Коли я виграв олімпійську медаль, я відчув, що люди тут раділи більше, ніж в Україні», – розповів Ковтун.

Він також підтвердив, що не був в Україні після початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, скелетоніст Владислав Гераскевич в інтерв'ю «Главкому» висловив свою думку щодо факту зміни громадянства гімнастом Іллею Ковтуном та його тренеркою Іриною Горбачевою. 

Зокрема, спортсмен заявив, що гімнаст та його тренерка отримували суттєву підтримку з державного бюджету.

«Відкидають свою Батьківщину повністю під час війни. Бо держава буцімто не забезпечила їх тим, на що вони (Ковтун і Горбачева – «Главком») заслуговують. Хоча вони отримали настільки багато грошей, що про таке фінансування на одного спортсмена можна тільки мріяти. І для мене це загалом дико, тому я так реагую. І моя думка не змінюється: це ганебний вчинок, і я знаю, що багато людей розділяють цю думку зі мною», – заявив Гераскевич.

Ковтун, який понад три роки живе та тренується в Осієку, подав документи на громадянство Хорватії

Зазначається, що його тренерка Ірина Горбачова (Надюк) також подала документи на отримання громадянства. Хорватська федерація гімнастики миттєво відреагувала і дала зелене світло.

Як повідомлялося, Ковтун здобув срібло Олімпіади у Парижі у вправах на паралельних брусах. Ілля Ковтун також мав у своєму активі два четвертих місця. Спочатку Ковтун посів четверте місце у фіналі особистого багатоборства. Про його виступ висловилася і колишня гімнастка Лілія Подкопаєва, зазначивши про те, що українця засудили

Вдруге Ковтун був за крок від нагороди у вільних вправах.

Ілля Ковтун також є володарем «бронзи» та «срібла» чемпіонатів світу в багатоборстві. У Парижі він здобув свою першу олімпійську нагороду у кар'єрі. Крім того, Ковтун у 2021 році представляв Україну на Олімпіаді в Токіо.

Як повідомляв «Главком», гімнаст Ілля Ковтун та його тренерка Ірина Горбачева отримали близько 8.5 млн грн з державного бюджету України у 2023-2024 роках.

Зазначається, що в зазначену вище суму входять лише виплати, які гімнаст та його тренерка отримали за здобуті призові місця на міжнародних змаганнях. 

«Сюди (8.5 млн гривень – ред.) не входять їхні зарплати, стипендії і т.д. Також в цю суму не враховані можливі виплати з місцевих бюджетів, спортивних товариств і т.д. Ілля Ковтун, наприклад, донедавна був спортсменом ЦСК Збройних сил України», – йдеться у дописі Base of Ukrainian Sports.

Теги: Ілля Ковтун спортивна гімнастика Вадим Гутцайт спорт

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