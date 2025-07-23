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Важкоатлетка Михалюк здобула три нагороди юніорського чемпіонату Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Важкоатлетка Михалюк здобула три нагороди юніорського чемпіонату Європи
За сумою двоборства (125 кг) Михалюк стала чемпіонкою Європи.
фото: Федерація важкої атлетики України

Юнаки та дівчата вікових груп до 15 та до 17 років змагаються у іспанському Мадриді

Україна відкрила лік нагородам юніорського чемпіонату Європи з важкої атлетики. Про це повідомляє Главком з посиланням на Base of Ukrainian sports.

Юнаки та дівчата вікових груп до 15 та до 17 років змагаються у іспанському Мадриді.

Відкривали змагання дівчата U-15 у ваговій категорії до 40 кг. Успішно тут виступила юна українка Олена Михалюк.

У ривку вона стала другою, зафіксувавши 55 кг, у поштовху здобула мале золото – 70 кг. За сумою двоборства (125 кг) Михалюк стала чемпіонкою Європи.

Нагадаємо, Україна здобула перше золото на XVIIІ літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі.

Плавець Макар Яхно переміг на дистанції 1500 метрів вільним стилем з результатом 15:45.60. Українець лідирував з перших метрів запливу і до фінішу, випередивши срібного призера з Ізраїлю на 5 сек.

Загалом у збірної України в активі три нагороди за перші два дні змагань на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі у Скоп'є.

До слова, Україна здобула другу золоту медаль на Всесвітній Літній Універсіаді.

У ваговій категорії до 58 кг медаль здобув тхеквондист Максим Маненков. Його колега Кирило Гурнов у вазі до 80 кг став бронзовим призером.

Максим Маненков зізнався, що на успіх його надихнула перемога боксера Олександра Усика: «Донт пуш зе хорсес. Ціль була показати, що я найкращий у своїй ваговій на цьому турнірі. Це як підготовчий крок до чемпіонату світу, який відбудеться через два місяці».

Кирило Гурнов, учасник збірної України з тхеквондо прокоментував свою бронзову нагороду: «Кожен спортсмен сподівається на золото і прагне його отримати, але медаль на такому чемпіонаті високого рівня це також значне досягнення».

Теги: важка атлетика спорт

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