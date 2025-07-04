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Атлети і спортивні функціонери обговорили протидію Росії у міжнародному спорті

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Атлети і спортивні функціонери обговорили протидію Росії у міжнародному спорті
В обговоренні взяли участь спортивні функціонери, журналісти, призери Олімпіади

Журналіст «Главкома» Артем Худолєєв в ході обговорення навів приклади, як саме Росія політизує спорт

На київському стадіоні «Спартак», пошкодженому внаслідок російської атаки, міністр молоді та спорту України Матвій Бідний, президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, журналіст-розслідувач «Главкома» Артем Худолєєв, а також українські атлети обговорили протидію України спробам країн-агресорок повернутись у міжнародний спорт. Про це повідомляє «Главком».   

Міністр молоді та спорту України наголосив, що війна – це не політика, а злочин.

«Росія не полишає спроб повернутися на міжнародні арени задля того, щоб таким чином виправдовувати свій злочин, створити ілюзію, що це є елементом норми, маніпулюючи тезою «спорт поза політикою». Незважаючи на те, що війна, це не політика, і війна – це злочин. І повернути це задля того, щоб своєю присутністю виправдовувати свій злочин, який вони здійснюють в Україні. Я переконаний, що ми цього не дозволимо саме таким складом», – заявив Матвій Бідний.

Президент НОК України Вадим Гутцайт розповів, що спілкувався із новою очільницею МОК та іншими керівниками міжнародного спортивного руху.  

Журналіст Артем Худолєєв навів приклади, як саме Росія політизує спорт та використовує атлетів, як інструментів гібридного впливу.

«Про них всіх є інформація і якщо хтось з них буде допущений до олімпійських кваліфікацій або Олімпійських ігор то ми, звичайно що зробимо все, щоб оці особи, які тут згадані, не були допущені до Олімпійських ігор. І також їхні колеги», – пообіцяв Артем Худолєєв.

Присутні атлети розповіли, як розповідають світу про реалії спорту в Україні. Георгій Зантарая, голова Комісії атлетів НОК України наголосив: «Кожного дня ми повинні кожного місяця показувати цю історію, яку ми сьогодні бачимо, що країна терорист вбиває, руйнує і не дає розвиватись українському спорту».

Олімпійські призерки з артистичного плавання  Марина і Владислава Алексіїви акцентували на важливості говорити зі світом англійською мовою – щоб пояснювати міжнародній спільноті, чому українські атлети не можуть стояти на одному п’єдесталі з тими, хто представляє агресорів.

Також під час заходу пролунала ініціатива атлетів звернутись із відкритим листом до організаторів Олімпійських Ігор 2026 року. Відповідну ініціативу оголосив Ігор Трунов, чемпіон світу з веслування на байдарках. 

«Ми, українські спортсмени, звертаємось до вас з проханням продовжити відстоювати олімпійські цінності та сприйняти недопуску до змагань спортсменів, які представляють державу-агресора…» - зацитував текст листа Трунов.  

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

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Джерело
Теги: Матвій Бідний Вадим Гутцайт спорт Олімпіада

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