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«Росію опускають нижче плінтуса». Депутат Думи поскаржився на втрати РФ позицій у спорті

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Росію опускають нижче плінтуса». Депутат Думи поскаржився на втрати РФ позицій у спорті
Фетісов: Наших спортсменів морально і за всіма іншими напрямками опускають

Фетісов: Ми прапор з гербом повернути ніяк не можемо

Дворазовий олімпійський чемпіон та депутат Держдуми РФ В'ячеслав Фетісов відреагував на слова міністра спорту Росії Михайла Дегтярьова щодо проведення країною-агресором Олімпіади. Про це повідомляє «Главком».

Раніше Дегтярьов заявив про бажання подати заявку на проведення в Росії Літніх або Зимових Олімпійських ігор.

«Які підстави для цього? Ми прапор з гербом повернути ніяк не можемо, наших спортсменів морально і за всіма іншими напрямками опускають нижче плінтуса, а ми зібралися Олімпіаду проводити. Дегтярьову видніше, напевно. У мене це викликає посмішку», – заявив Фетісов.

Нагадаємо, Фетісов істерично відреагував на рішення організаторів Вільнюського марафону щодо участі російських спортсменів.

Вільнюський марафон раніше оголосив, що результати російських та білоруських спортсменів не будуть визнані, у разу здобуття ними призових місць.

«Вакханалія продовжується. Рішення Вільнюського марафону – це вже повне знущання з наших спортсменів. Брати участь у таких змаганнях і на таких умовах – не поважати себе», – заявив Фетисов.

Вільнюський марафон має відбутися 14 вересня.

Нагадаємо, російський стрибун у висоту Данило Лисенко заявив, що росіяни не будуть допущені до участі у міжнародних змаганнях з легкої атлетики, доки Всесвітню легкоатлетичну асоціацію (World Athletics) очолює Себастьян Коу.

«Не заглиблююсь у тему нашого можливого повернення. Не знаю, на якій стадії розвитку зараз відносини із World Athletics у нашої федерації. Достеменно знаю, що World Athletics навряд чи нас допустить за поточного президента. Там такий президент, нехороший. Але я дуже сподіваюся на це (виступити на чемпіонаті світу). І чомусь у мене є гарне передчуття, що ми ще повиступаємо на міжнародній арені. Мені 28 років, я планую ще років п'ять як мінімум складати конкуренцію. Думаю, незабаром щось зміниться у добрий бік для нас. Наша федерація дуже старається, я це бачу», – заявив Лисенко російським пропагандистам.

Як повідомлялося, у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року.

Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою президента Росіїї за визначні спортивні досягнення.

Теги: спорт росія

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