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Посланці Трампа планують домогтися від Путіна поступки ще в одному питанні – NYT

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Посланці Трампа планують домогтися від Путіна поступки ще в одному питанні – NYT
Поїздка до Росії може відбутися наступного дня після переговорів в Осло
фото: Getty Images

Після переговорів в Осло представники американського президента можуть вирушити до Санкт-Петербурга

Спецпосланець президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують після переговорів в Осло вирушити до Санкт-Петербурга на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Однією з цілей можливих переговорів є звільнення американця Стівена Габбарда, який перебуває в російському ув’язненні. Про це повідомляє The New York Times, пише «Главком».

За даними видання, поїздка до Росії може відбутися наступного дня після переговорів в Осло. Одним із питань можливої зустрічі з Путіним може стати звільнення Стівена Габбарда – громадянина США, який перебуває під вартою в Росії.

Наразі невідомо, чи погодиться Кремль на звільнення Габбарда та чи буде це питання пов’язане з іншими можливими домовленостями між Вашингтоном і Москвою.

За інформацією The New York Times, Віткофф і Кушнер розглядають можливість поїздки до Санкт-Петербурга після переговорів в Осло. Однак до проведення зустрічі остаточні домовленості щодо її порядку денного залишаються невідомими.

Офіційного підтвердження того, що зустріч із Путіним відбудеться саме за таким графіком, наразі немає. Так само не повідомлялося про досягнуті домовленості щодо звільнення американського громадянина.

Стівен Габбард – 74-річний громадянин США, колишній учитель із Мічигану, який перебуває в російській в’язниці після затримання в окупованому Ізюмі у квітні 2022 року.

Варто нагадати, що в Осло розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з американською делегацією на чолі зі спецпредставником Стівом Віткоффом.

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Теги: Джаред Кушнер Стів Віткофф путін переговори війна росія США

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