Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Путін забрав російські активи Metro: хто отримав контроль над мережею

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Путін забрав російські активи Metro: хто отримав контроль над мережею
Російські активи Metro перейшли під новий контроль
фото: Metro

Компанію, яка отримала активи німецької торгової мережі, зареєстрували лише за три тижні до указу

Російський диктатор Володимир Путін передав російські активи німецької торгової мережі Metro у тимчасове управління компанії «УК Торг РУС». Відповідний указ він підписав 28 вересня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

Згідно з указом, російський бізнес Metro переходить під тимчасове управління «УК Торг РУС». Примітно, що компанію, яка отримала активи німецької мережі, зареєстрували лише 8 вересня 2026 року – за три тижні до рішення Путіна.

Єдиним засновником та генеральним директором «УК Торг РУС» є Йоханнес Толай. Він із 2022 року очолює російський підрозділ Metro. Наразі мережа Metro у Росії налічує 91 торгову точку. У російському підрозділі компанії працюють понад 10 тис. людей.

При цьому бізнес Metro у РФ продовжував нарощувати продажі. За дев'ять місяців 2025–2026 фінансового року продажі російського підрозділу зросли на 10,3% порівняно з аналогічним періодом попереднього року. За цей період вони сягнули 2,14 млрд євро. Такі дані наводилися на сайті компанії.

Нагадаємо, Росія з 2023 року використовує механізм тимчасового управління активами іноземних компаній. Формально власники зберігають право власності, однак призначені російською владою структури отримують контроль над діяльністю підприємств. Раніше за такою схемою під контроль російських структур переходили активи Danone, Carlsberg та інших компаній.

Зокрема, 18 вересня 2026 року Володимир Путін передав під тимчасове управління російські активи французького ритейлера Auchan та швейцарської компанії Nestlé.

Також 21 вересня Путін передав у тимчасове управління російський завод американського холдингу Aptar. Контроль над підприємством отримала компанія «Ейч енд Ен», яку очолює племінник глави Чечні Рамзана Кадирова Якуб Закрієв.

Читайте також:

Теги: росія магазин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський міністр звинуватив європейські країни у купівлі зброї в різних регіонах світу для передачі Україні
Лавров заявив, що Росія досягне всіх цілей «СВО»
26 вересня, 23:25
Країни ЄС почали готувати спільну відповідь на гібридні атаки РФ
ЄС почав розробляти алгоритм дій на випадок жертв від атак Росії – Politico
22 вересня, 06:33
РЛС призначена для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей
Сили оборони уразили російську РЛС вартістю від $60 млн
21 вересня, 12:43
Чи треба заради миру віддати Путіну Донбас? Що кажуть кияни (відео)
Чи треба заради миру віддати Путіну Донбас? Що кажуть кияни (відео)
12 вересня, 18:36
Лікарні РФ масово перетворюються на секретні госпіталі для учасників війни проти України
Лікарні РФ масово перетворюються на секретні госпіталі для учасників війни проти України
10 вересня, 21:40
Москва фактично відмовилася від запропонованого Україною ширшого припинення вогню
Путін заявив, що РФ відновить удари по Україні після триденного перемир’я
5 вересня, 21:03
Росіяни безпілотником атакували будівлю СБУ в центрі Києва, 4 вересня 2026 року
Чому Росія била по центральному офісу Служби безпеки України
5 вересня, 15:01
Спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушили до Путіна та Зеленського
Візит Віткоффа і Кушнера до Москви отримав песимістичний прогноз
4 вересня, 21:40
«Російське небо фактично буде закриватися», – заявив президент
Перша авіакомпанія зупинила рейси до Москви після попередження Зеленського
4 вересня, 11:44

Соціум

Путін забрав російські активи Metro: хто отримав контроль над мережею
Путін забрав російські активи Metro: хто отримав контроль над мережею
Аналітики ISW назвали умову для нової масштабної мобілізації в Росії
Аналітики ISW назвали умову для нової масштабної мобілізації в Росії
OTP Bank зібрався піти з Росії після рекордного зростання прибутків
OTP Bank зібрався піти з Росії після рекордного зростання прибутків
Країни ЄС не домовилися про додаткові ракети Patriot для України
Країни ЄС не домовилися про додаткові ракети Patriot для України
Документ прокуратури розкрив нові деталі затримання українців в Угорщині
Документ прокуратури розкрив нові деталі затримання українців в Угорщині
ШІ-детектор вигнав письменника з премії, але зламався на Гюго: у Франції палає мегаскандал
ШІ-детектор вигнав письменника з премії, але зламався на Гюго: у Франції палає мегаскандал

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua