Путін забрав російські активи Metro: хто отримав контроль над мережею

Компанію, яка отримала активи німецької торгової мережі, зареєстрували лише за три тижні до указу

Російський диктатор Володимир Путін передав російські активи німецької торгової мережі Metro у тимчасове управління компанії «УК Торг РУС». Відповідний указ він підписав 28 вересня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

Згідно з указом, російський бізнес Metro переходить під тимчасове управління «УК Торг РУС». Примітно, що компанію, яка отримала активи німецької мережі, зареєстрували лише 8 вересня 2026 року – за три тижні до рішення Путіна.

Єдиним засновником та генеральним директором «УК Торг РУС» є Йоханнес Толай. Він із 2022 року очолює російський підрозділ Metro. Наразі мережа Metro у Росії налічує 91 торгову точку. У російському підрозділі компанії працюють понад 10 тис. людей.

При цьому бізнес Metro у РФ продовжував нарощувати продажі. За дев'ять місяців 2025–2026 фінансового року продажі російського підрозділу зросли на 10,3% порівняно з аналогічним періодом попереднього року. За цей період вони сягнули 2,14 млрд євро. Такі дані наводилися на сайті компанії.

Нагадаємо, Росія з 2023 року використовує механізм тимчасового управління активами іноземних компаній. Формально власники зберігають право власності, однак призначені російською владою структури отримують контроль над діяльністю підприємств. Раніше за такою схемою під контроль російських структур переходили активи Danone, Carlsberg та інших компаній.

Зокрема, 18 вересня 2026 року Володимир Путін передав під тимчасове управління російські активи французького ритейлера Auchan та швейцарської компанії Nestlé.

Також 21 вересня Путін передав у тимчасове управління російський завод американського холдингу Aptar. Контроль над підприємством отримала компанія «Ейч енд Ен», яку очолює племінник глави Чечні Рамзана Кадирова Якуб Закрієв.