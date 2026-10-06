Підозра на чуму у РФ. Центр громадського здоров'я оцінив ризик для України

За даними Центру, в Україні випадки чуми серед людей не реєструються понад сто років

Центр громадського здоров’я МОЗ відстежує ситуацію в Іркутській області Росії після смерті 28-річної співробітниці Іркутського протичумного інституту, яка була госпіталізована з тяжкою пневмонією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр громадського здоров'я МОЗ.

«Водночас діагноз чуми офіційно не підтверджений. Офіційні російські органи повідомляють про пневмонію невстановленої етіології. При цьому на офіційному сайті територіального управління Роспотребнадзору було оприлюднено інформацію про підозру на особливо небезпечну інфекцію. До цієї категорії інфекцій належить, зокрема, чума», – йдеться у заяві.

Зазначається, що наразі ризик для України оцінюється як дуже низький. За даними Центру, в Україні випадки чуми серед людей не реєструються понад сто років.

«Система епідеміологічного нагляду України має необхідні механізми для своєчасного виявлення та реагування на підозру на особливо небезпечні інфекції. Лабораторна мережа центрів контролю та профілактики хвороб має визначені алгоритми відбору і дослідження матеріалу та організації лабораторного підтвердження при підозрі на чуму. Алгоритми реагування передбачають швидке виявлення та ізоляцію пацієнта, лабораторну діагностику, встановлення контактних осіб, медичне спостереження за ними та проведення необхідних протиепідемічних заходів», – наголошується у заяві.

Центр громадського здоров’я нагоосив, що жодних додаткових спеціальних профілактичних заходів населенню України наразі вживати не потрібно. Так само немає підстав купувати або приймати антибіотики «для профілактики» чи «про запас».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Іркутській області Росії після смерті 28-річної співробітниці протичумного інституту госпіталізували 189 людей, які контактували з нею. Загалом було встановлено 197 потенційних контактних осіб. Російські медіа повідомляли, що жінка померла від легеневої чуми, однак офіційно цю інформацію російська влада не підтвердила.

Згодом стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа стежить за повідомленнями про ймовірний випадок чуми та карантинні заходи в Іркутській області. Представник Білого дому заявив, що Вашингтон оцінює ситуацію та можливі варіанти дій.

Також державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія повинна надати більше інформації про смерть працівниці лабораторії з дослідження чуми.

Водночас Кремль позитивно відреагував на пропозицію президента США Дональда Трампа допомогти Росії після смерті працівниці протичумного інституту в Іркутській області.

Як повідомлялося, сибірська протичумна лабораторія, де нещодавно стався резонансний інцидент, могла займатися розробкою вакцини від чуми для російських військовослужбовців. Таке припущення висловив професор кафедри мікробного патогенезу Лондонської школи гігієни та тропічної медицини Брендан Рен.