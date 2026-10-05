Росія втратила місце серед найбільших постачальників вугілля

Російські компанії вже дають близько 10% знижки, однак подальше зниження цін загрожує їм роботою у збиток

Російські експортери вугілля стрімко втрачають позиції на ключових міжнародних ринках через дорожчу логістику, імпортні мита та посилення конкуренції. Особливо помітним стало скорочення постачань до Китаю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За даними СЗР, за підсумками січня-серпня постачання російського вугілля до Китаю скоротилися на 10,8% у річному вимірі – до 53,15 млн тонн.

«Росія втратила місце серед найбільших постачальників. Імпорт із Монголії за цей період зріс на 48,9%, до 78,39 млн тонн, тоді як поставки з Індонезії склали 121 млн тонн. Загалом Китай за вісім місяців імпортував 310 млн тонн», – зазначають у відомстві.

Одним із головних конкурентів Росії стала Монголія, яка суттєво наростила експорт завдяки дешевшій логістиці та відсутності мит. Спільний сухопутний кордон із Китаєм забезпечує їй перевагу над російським вугіллям із Кузбасу, яке доводиться перевозити через перевантажений Східний полігон.

Крім того, для російського вугілля в Китаї діють імпортні мита на рівні 3-6%. Водночас для Монголії, Австралії та Індонезії завдяки угодам про вільну торгівлю застосовуються нульові ставки.

Російські компанії намагаються зберегти покупців за допомогою знижок, які вже становлять близько 10%. Однак, за оцінкою СЗР, можливості для подальшого зниження цін практично вичерпані. Збільшення дисконтів означатиме продаж вугілля у збиток.

Найсильнішого тиску найближчим часом може зазнати експорт енергетичного вугілля. На нього одночасно впливають конкуренція з боку китайських шахт, імпортні мита та збільшення транспортних витрат. Із жовтня в Росії знову зростають залізничні тарифи, а підвищений попит на напіввагони збільшує вартість їх використання.

За інформацією розвідки, вартість перевезення вугілля з порту Східний до Китаю від початку року до 11 вересня зросла на 45,5%. У вересні дохідність експорту енергетичного вугілля з Кузбасу через порти Далекого Сходу зросла на 30% порівняно із серпнем та втричі – до минулого року.

Проблеми російських експортерів не обмежуються китайським напрямком. За сім місяців вони скоротили постачання коксівного вугілля до Туреччини на 30%, а в липні не відправили до країни жодної партії. Однією з причин у розвідці називають ускладнення судноплавства в Чорному морі.

У липні перевезення вугілля до південних портів Росії скоротилися на 33% порівняно з червнем. Крім проблем із чорноморською логістикою, на постачання впливають підвищення залізничних тарифів та висока вартість перевалки через порти Північно-Заходу.

«Російські вуглярі одночасно втрачають конкурентну перевагу на зовнішніх ринках і стикаються зі зростанням витрат усередині країни. Знижувати ціну далі вони вже не можуть без ризику працювати у збиток, а дорожча доставка скорочує і без того обмежену маржу. На китайському ринку це вже позначається падінням російських поставок, тоді як конкуренти нарощують обсяги», – констатують у розвідці.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України повідомило, що Сили оборони за допомогою далекобійних ударів вивели з ладу понад 51% нафтопереробних потужностей Росії.