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«Найбільші за весь період»: Зеленський повідомив про втрати Росії на фронті

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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«Найбільші за весь період»: Зеленський повідомив про втрати Росії на фронті
Зеленський зазначив, що українським військовим вдається стабілізувати фронт попри значні втрати російської армії
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Президент оцінив щомісячні втрати російської армії у 43 тис. убитих і тяжко поранених

Росія щомісяця втрачає близько 43 тис. військових убитими та тяжко пораненими, з яких 20–25 тис. гинуть. Таку оцінку президент України Володимир Зеленський озвучив в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану, повідомляє «Главком» із посиланням на розмову, опубліковану на YouTube-каналі Piers Morgan Uncensored

За словами Зеленського, у 2026 році російська армія зазнає найбільших втрат за весь період, про який ішлося в розмові. Наведені цифри стосуються загиблих і тяжко поранених, а не лише полеглих на полі бою.

Володимир Зеленський під час інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану
Володимир Зеленський під час інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану
скриншот із відео Piers Morgan Uncensored

Яке співвідношення загиблих військових України та Росії

Журналіст також запитав президента про співвідношення загиблих військових з українського та російського боків. За словами Зеленського, на одного загиблого українського військового припадає від семи до десяти загиблих росіян.

Президент навів і співвідношення загиблих та поранених у двох арміях. За його словами, в українському війську на одного загиблого припадає п’ять-шість поранених. У російській армії, за оцінкою Зеленського, кількість загиблих і поранених приблизно однакова.

Ці цифри є оцінками українського президента, озвученими в інтерв’ю. Їх не слід сприймати як незалежно перевірену статистику бойових втрат.

Зеленський заявив про стабілізацію фронту

Говорячи про ситуацію на полі бою, Зеленський зазначив, що українським військовим вдається стабілізувати фронт попри значні втрати російської армії. Він також згадав про використання Starlink українськими військовими та вплив проблем із супутниковим зв’язком на роботу безпілотників.

Раніше «Главком» писав, що Зеленський пояснив, як проблеми зі Starlink вплинули на захист України від дронів.  

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ регулярно оприлюднює дані про орієнтовні втрати російської армії. Станом на 14 жовтня 2026 року загальні втрати особового складу РФ від початку повномасштабного вторгнення, за даними українського командування, становили близько 1 млн 557 тис. осіб.

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Теги: росія армія Володимир Зеленський президент фронт втрати

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