Функціонери не бачать проблему з організацією змагань країною-агресоркою

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) віддала Москві право на проведення Чемпіонату світу 2030. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт організації.

Федерація зробила черговий крок до відбілювання репутації росіян. У червні тамтешні функціонери дозволили білоруським і російським атлетам виступати з національною символікою. Тепер же Росії віддали планетарну першість.

Паралельно Міжнародна федерація важкої атлетики обрала господарів інших змагань. Косовська Пріштіна в 2028 році прийме Чемпіонат світу серед юнаків і дівчат, а венесуельський Каракас тоді ж буде господарем Чемпіонату світу серед юніорів. Натомість індійський Ахмедбад прийме дорослий Чемпіонат світу в 2029-му.

«Усі отримані нами заявки були чудовими, тож ми впевнені, що чемпіонати у ваших країнах матимуть великий успіх. Варто також зазначити, що три з цих чотирьох країн – Косово, Венесуела та Індія – вперше прийматимуть світові змагання під егідою IWF», – ідеться в заяві.

До слова, Міжнародна федерація хокею розглянула зняття санкцій з Росії. Функціонери зберегли бан російських команд на сезон 2026/27. Окремо розглянуть питання жіночої збірної Росії.

Нагадаємо, World Athletics оголосила своє рішення щодо санкцій проти білоруських легкоатлетів. Федерація зберегла санкції. Фактично представники організації дали зрозуміти, що ситуація не зміниться до відновлення миру в Україні.