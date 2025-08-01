Україна завершила з трьома нагородами чемпіонат світу з фехтування

Однією з головних сенсацій турніру в Тбілісі стала бронза 23-річного Нікіти Кошмана

Золото, дві бронзи і п’яте місце у медальному заліку – такий підсумок виступу збірної України на чемпіонаті світу з фехтування, який проходив 22-30 липня у столиці Грузії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію фехтування України.

Золотом відкрила лік нашим медалям у Тбілісі Влада Харькова. 28-річна спортсменка стала всього п'ятою в історії незалежної України, кому вдалося вибороти особисте золото ЧС і лише другою саме у жіночій шпазі чемпіонкою світу після нинішнього головного тренера збірної Наталії Конрад, яка перемогла в Гавані-2003!

Починала свій шлях у фехтування Харькова в рідному Закарпатті у Дмитра Петруса, продовжила в Республіканському вищому училищі фізичної культури (РВУФК) в Леоніда Андреюка, своїх найбільших успіхів, зокрема особистого золота ЧЄ-2022 досягла, тренуючись в ЦСК ЗСУ під керівництвом Дмитра Рейзліна.

Аліна Комащук до повного комплекту командних медалей чемпіонату світу додала у Тбілісі таку довгоочікувану індивідуальну. 32-річна вихованка знаменитої нетішинської школи фехтування і представниця Одеси (особисті тренери Олександр Васютін і Нікіта Столбунов) стала лише третьою українською шаблісткою, яка виборола особисту медаль ЧС – після Ольги Харлан та Олени Хомрової.

Однією з головних сенсацій турніру в Тбілісі стала бронза 23-річного Нікіти Кошмана. Дебютуючи в особистих змаганнях світової першості, вихованець КМШВС, зокрема Руслана Тимошенка і Михайла Подольського, до цього навіть на Кубках світу і Гран-прі не підіймався вище 25-го місця і мав №114 у світовому рейтингу FIE (до речі, піднявся на 22-е).

Відзначимо, що Кошман став п’ятим у рейтингу наймолодших українських медалістів чемпіонату світу в індивідуальному заліку - після Ольги Харлан, Анфіси Почкалової Максима Хвороста та Олега Штурбабіна. Востаннє нагороду в чоловічій шпазі ми мали в Каїрі-2022, коли так само бронзовим призером став нинішній старший тренер команди Ігор Рейзлін.

Після змагань у Тбілсі загальна кількість медалей українських фехтувальників на ЧС сягнула цифри 47 (13 золотих, 12 срібних, 22 бронзові).

Нагадаємо, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування.

У неділю, 27 липня, Єгорян стала переможницею чемпіонату світу у Тбілісі. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.