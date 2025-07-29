Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Зовсім охаміли». Російська тренерка влаштувала істерику після заяви очільниці МОК

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
«Зовсім охаміли». Російська тренерка влаштувала істерику після заяви очільниці МОК
Тарасовій не сподобалася заява Ковентрі

Тарасова: Вони визначають, кого запросити, а кого ні, їм ще не подобається

Заслужена тренерка СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова влаштувала істерику після заяви нової президентки Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі. Про це повідомляє «Главком».

Ковентрі нещодавно заявила, що Міжнародний олімпійський комітет щодо допуску російських спортсменів до участі в Олімпіаді 2026 року готовий дотримуватися тих же критеріїв, які були сформовані стосовно атлетів на Іграх-2024 у Парижі. На Олімпіаді в Парижі зуміли виступити 15 росіян у нейтральному статусі.

«Вони роблять беззаконня, без будь-яких прав роблять усе, що хочуть. Завжди було одне правило на Олімпіаду: країна посилає спортсменів і точка. А тепер вони визначають, кого запросити, а кого ні, їм ще не подобається! Це все не за правилами, вони зовсім охаміли і не думають про спортсменів. Ми все життя їздили на Олімпіади, завжди їх вигравали, всі бачили, як ми там працюємо. А зараз що за свавілля? Вперше я не знаю, чи хочу, щоб ми туди їхали, чи ні. Сьогодні я маю сумніви», – сказала 78-річна Тарасова.

Нагадаємо, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування.

У неділю, 27 липня, Єгорян стала переможницею чемпіонату світу у Тбілісі. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

Як повідомлялося, у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року.

Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою президента Росіїї за визначні спортивні досягнення.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Фетісов істерично відреагував на рішення організаторів Вільнюського марафону щодо участі російських спортсменів.

Вільнюський марафон раніше оголосив, що результати російських та білоруських спортсменів не будуть визнані, у разу здобуття ними призових місць.

«Вакханалія продовжується. Рішення Вільнюського марафону – це вже повне знущання з наших спортсменів. Брати участь у таких змаганнях і на таких умовах – не поважати себе», – заявив Фетисов.

Вільнюський марафон має відбутися 14 вересня.

Теги: Олімпіада Кірсті Ковентрі росія спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ринок РФ обвалився після заяви Трампа про дедлайн для Путіна щодо миру
Заява Трампа спровокувала падіння російського ринку акцій
Сьогодні, 00:51
Нещодавно Сербія зазнала тиску з боку Москви, яка звинуватила Белград в експорті зброї в Україну через треті країни
Вучич пояснив, чому Сербія не запровадить санкції проти РФ
27 липня, 17:21
Зупинка роботи ПАТ «Енергія» може залишити окупантів без критично важливих елементів живлення
У Липецькій області РФ вкотре за час війни уражено завод «Енергія» (відео)
15 липня, 06:13
Будинок, у якому живе Костянтин Чернявський, було пошкоджено під час нічної атаки ворога
Голова Спілки художників України Костянтин Чернявський поранений внаслідок атаки на Київ
10 липня, 13:08
Інтерес Путіна та Сі Цзіньпіна до БРІКС знизився
Китай та Росія втратили інтерес до БРІКС: The Guardian пояснив чому
5 липня, 22:46
Зеленський правий: закінчення війни хочуть лише українці
Абсолютна самотність Зеленського
4 липня, 16:50
Скріншоти з відео, на якому, ймовірно, відбулась страта українського військового
Лубінець заявив про страту росіянами українського полоненого
1 липня, 21:14
Вибори в нинішніх умовах можуть стати останніми для України
Останні вибори. Чи потрібно це Україні?
30 червня, 11:03
План Путіна-Трампа очевидний
Комбінований удар імені Трампа
29 червня, 15:27

Новини

«Динамо» – «Хамрун»: де дивитися гру-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів
«Динамо» – «Хамрун»: де дивитися гру-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів
Ще один гравець збірної України з баскетболу перейшов у латвійський ВЕФ
Ще один гравець збірної України з баскетболу перейшов у латвійський ВЕФ
«Зовсім охаміли». Російська тренерка влаштувала істерику після заяви очільниці МОК
«Зовсім охаміли». Російська тренерка влаштувала істерику після заяви очільниці МОК
Пішов з життя ексчемпіон світу з боксу у двох вагових категоріях
Пішов з життя ексчемпіон світу з боксу у двох вагових категоріях
На фронті зник безвісти брат гравця збірної України з хокею Ворони
На фронті зник безвісти брат гравця збірної України з хокею Ворони
Зірка «Гри престолів» встановив новий світовий рекорд у становій тязі
Зірка «Гри престолів» встановив новий світовий рекорд у становій тязі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
268K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 липня 2025
59K
«Світ впав». Російська рапіристка прокоментувала поразку від України на чемпіонаті світу
16K
Вивезла сина, хотіла ще й чоловіка: жінка вигадала хитру схему перетину кордону
8000
Глава Вищого антикорупційного суду пояснила, чим небезпечні обшуки без судового рішення
6801
Зірка «Гри престолів» встановив новий світовий рекорд у становій тязі

Новини

Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
Сьогодні, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 05:43

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua