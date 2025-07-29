«Зовсім охаміли». Російська тренерка влаштувала істерику після заяви очільниці МОК

Тарасова: Вони визначають, кого запросити, а кого ні, їм ще не подобається

Заслужена тренерка СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова влаштувала істерику після заяви нової президентки Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі. Про це повідомляє «Главком».

Ковентрі нещодавно заявила, що Міжнародний олімпійський комітет щодо допуску російських спортсменів до участі в Олімпіаді 2026 року готовий дотримуватися тих же критеріїв, які були сформовані стосовно атлетів на Іграх-2024 у Парижі. На Олімпіаді в Парижі зуміли виступити 15 росіян у нейтральному статусі.

«Вони роблять беззаконня, без будь-яких прав роблять усе, що хочуть. Завжди було одне правило на Олімпіаду: країна посилає спортсменів і точка. А тепер вони визначають, кого запросити, а кого ні, їм ще не подобається! Це все не за правилами, вони зовсім охаміли і не думають про спортсменів. Ми все життя їздили на Олімпіади, завжди їх вигравали, всі бачили, як ми там працюємо. А зараз що за свавілля? Вперше я не знаю, чи хочу, щоб ми туди їхали, чи ні. Сьогодні я маю сумніви», – сказала 78-річна Тарасова.

Нагадаємо, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування.

У неділю, 27 липня, Єгорян стала переможницею чемпіонату світу у Тбілісі. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

Як повідомлялося, у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року.

Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою президента Росіїї за визначні спортивні досягнення.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Фетісов істерично відреагував на рішення організаторів Вільнюського марафону щодо участі російських спортсменів.

Вільнюський марафон раніше оголосив, що результати російських та білоруських спортсменів не будуть визнані, у разу здобуття ними призових місць.

«Вакханалія продовжується. Рішення Вільнюського марафону – це вже повне знущання з наших спортсменів. Брати участь у таких змаганнях і на таких умовах – не поважати себе», – заявив Фетисов.

Вільнюський марафон має відбутися 14 вересня.