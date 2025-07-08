«Плювок в обличчя». Федерація фехтування України прокоментувала допуск до змагань довіреної особи Путіна

Велика та Єгорян виступлять у змаганнях з фехтування на шаблях

Чемпіонат світу з фехтування пройде у Тбілісі (Грузія) з 22 по 30 липня

Федерація фехтування України прокоментувала рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE) допустити до чемпіонату світу нейтральних спортсменок з російським паспортом, які мають військові звання армії РФ та підтримують війну. Про це повідомляє «Главком».

«Це – плювок в обличчя не лише українським спортсменам, а й усій світовій спортивній громадськості!», – йдеться у заяві Федерації фехтування України.

«Ми з самого початку наголошували, що весь цей процес перевірки російських фехтувальників на предмет нейтральності є фарсом. Тепер, сподіваюсь, це стало зрозуміло всім іншим іноземним федераціям, які робили вигляд, що відбір нормальний.

Таке зухвале рішення стало можливим оскільки всі попередні скарги Федерації фехтування України залишались без реагування в тому числі в з боку Міжнародного олімпійського комітету», – заявив президент ФФУ Михайло Ілляшев.

Федерація фехтування України визначає юридичні кроки щодо протидії цьому ганебному рішенню.

«Принагідно ще раз публічно звертаємось до РНБОУ та СБУ з закликом застосувати передбачені законом заходи щодо керівництва Міжнародної федерації фехтування», – йдеться у заяві Федерації фехтування України.

До участі в чемпіонаті світу отримали допуск майор армії РФ Софія Велика, лейтенант армії РФ Яна Єгорян і прапорщик армії РФ Ольга Нікітіна.

Нагадаємо, дворазові олімпійські чемпіонки з фехтування росіянки Софія Велика та Яна Єгорян увійшли до переліку учасників чемпіонату світу.

Велика та Єгорян виступлять у змаганнях з фехтування на шаблях.

Велика була довіреною особою російського диктатора Володимира Путіна на псевдовиборах президента РФ у 2024 році.

«Для мене велика честь бути причетною не лише до історії нашої країни, а й загалом до світової історії. З Володимиром Володимировичем пов'язані всі мої спортивні роки, ми з ним одночасно, виходить, розпочали діяльність. Поки він керував країною, я досягала своїх спортивних висот. Завдяки підтримці Володимира Володимировича, спорт у нашій країні розвивається, створюються нові центри, нова інфраструктура. Президент намагається зробити спорт масовим, доступним для всіх верств населення», – стверджувала у 2024 році Велика.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України.

Чемпіонат світу з фехтування пройде у Тбілісі (Грузія) з 22 по 30 липня. Російські спортсмени виступлять у нейтральному статусі.