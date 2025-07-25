Легкоатлетка Дзерожинська стала чемпіонкою Європейського юнацького олімпійського фестивалю

Поліна Дзерожинська перемогла у змаганнях із метання молота

Юна українська легкоатлетка Поліна Дзерожинська – чемпіонка Європейського юнацького олімпійського фестивалю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian sports.

Поліна Дзерожинська перемогла у змаганнях із метання молота.

Золото українка здобула з результатом 71,50 м, відірвавшись від найближчої суперниці на понад 3 м.

Ця нагорода стала дев'ятою для збірної України і четвертою золотою на ЄЮОФ.

Нагадаємо, український дзюдоїст Хазар Гейдаров виборов золоту медаль у ваговій категорії до 60 кг на XVIII літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі у Скоп’є.

Юний спортсмен продемонстрував чудову боротьбу під час свого турнірного шляху, почавши з 1/8 фіналу й не залишивши шансів жодному з опонентів. У фіналі українець зустрівся з першим номером світового рейтингу серед кадетів з Азербайджану. Попри іменитість суперника, Хазар повністю контролював хід сутички, заробив «Ваза-арі», а згодом зробив ще й кидок на «Юко», впевнено довівши справу до перемоги.

«Я дуже радий, тому що ЄЮОФ – дуже важлива для мене подія. Я сильно готувався до цих змагань, і все вийшло», – поділився враженнями золотий медаліст після нагородження.