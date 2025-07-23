НОК США заборонив трансгендерам брати участь у жіночих змаганнях

6 лютого Трамп підписав указ, який забороняє трансгендерам брати участь у спортивних турнірах для жінок

Національний олімпійський комітет (НОК) США та Паралімпійський комітет країни заборонили трансгендерам брати участь у жіночих змаганнях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.

Обидві організації звернулися до національних федерацій із видів спорту, нагадавши їм про необхідність дотримання указу президента США Дональда Трампа.

Також комітети на своїх сайтах внесли відповідні зміни до правил допуску до змагань. У оновленій версії документа про безпеку спортсменів не використовується слово «трансгендер». Зазначається, що переглянута політика наголошує на важливості забезпечення справедливих та безпечних умов змагань для жінок.

6 лютого Трамп підписав указ, який забороняє трансгендерам, чия стать при народженні була визначена як чоловіча, брати участь у спортивних турнірах для жінок.

До слова, в Англії трансгендерам заборонили брати участь у матчах жіночих команд.

У квітні Верховний суд Великобританії ухвалив рішення щодо визначення слова «жінка». Було ухвалено, що жінка – це людина, яка біологічно була жіночої статі при народженні.

Футбольна асоціація Англії (FA) заявила про перегляд своєї політики щодо трансгендерних персон.

«Наше завдання як керівного органу національного спорту полягає в тому, щоб зробити футбол доступним для якомога більшої кількості людей, діючи в рамках закону та міжнародної футбольної політики, визначених УЄФА та ФІФА. Наша поточна політика, яка дозволяє трансгендерним жінкам брати участь у жіночому футболі, була заснована на цьому принципі та підтримана кваліфікованою юридичною консультацією. Це складне питання, і наша позиція завжди полягала в тому, що у разі суттєвих змін у законодавстві, науці чи політиці у масовому футболі ми готові переглянути та за необхідності змінити її», – йдеться у заяві FA.

Там також наголосили, що рішення Верховного суду означає, що організації доведеться змінити свою політику.

«Трансгендерні жінки більше не зможуть грати у жіночому футболі в Англії, і ця політика набуде чинності з 1 червня 2025 року. Ми зв'язуємося з зареєстрованими трансгендерними жінками, які зараз грають, щоб пояснити зміни і те, як вони зможуть продовжувати участь у футболі», – заявили у FA.

Нагадаємо, Білий дім призупинив підтримку Пенсільванського університету у розмірі $175 мільйонів через участь плавчині-трансгендера Лії Томас у Національній асоціації студентського спорту США (NCAA). Востаннє Томас виступала у 2022 році та виграла кілька особистих та командних дисциплін у Лізі плюща (Ivy League).

У лютому президент США Дональд Трамп підписав указ про заборону трансгендерним спортсменам виступати із жінками. Потім кілька плавчинь подали судові позови, вимагаючи відшкодувати збитки від змагань із трансгендером Томасом.

Представники Пенсільванського університету, який представляла Томас, заявили, що у своїх діях дотримувалися політики NCAA та Ліги плюща.

Як повідомлялося, арбітр-трансгендер Сапір Берман з Ізраїлю вперше в історії футболу обслуговувала міжнародну гру.

Берман працювала на матчі жіночих збірних Північної Ірландії та Чорногорії (вік гравчинь не перевищує 17 років) у кваліфікації до Євро-2025. Ця гра пройшла 17 березня.