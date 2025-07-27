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«Росіяни, вам тут не раді!»: у Тбілісі вимагають вигнати збірну РФ з фехтування

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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«Росіяни, вам тут не раді!»: у Тбілісі вимагають вигнати збірну РФ з фехтування
Протест у Тбілісі супроводжувався не лише акціями на вулицях
фото: соцмережі

У Тбілісі протестують проти збірної РФ на чемпіонаті світу з фехтування

Біля Олімпійського палацу спорту в Тбілісі, де з 22 по 30 липня проходить чемпіонат світу з фехтування, розгортається акція протесту. Місцеві жителі та українці, які проживають у Грузії, вийшли на вулиці з плакатами та гаслами, засуджуючи допуск представників країни-агресора до участі в міжнародних змаганнях, пише «Главком».

Серед написів на транспарантах: «Вони фехтують у Тбілісі – і вбивають в Україні», «Спорт поза політикою? Скажіть це тим, хто загинув на війні», «Білий прапор у Росії має бути на полі бою, а не на фехтувальній доріжці».

Учасники акції наголошують, що неприпустимо ставити країну-окупанта на один рівень із цивілізованими державами, особливо на тлі триваючої війни та окупації українських і грузинських територій.

Протест у Тбілісі супроводжувався не лише акціями на вулицях. Повідомляється, що перед матчем чемпіонату світу збірну Росії з фехтування «розбудили вибухами о 4 ранку». Наступного дня перед ареною, де проходять змагання, було розгорнуто плакат проти росіян.

Міжнародна федерація фехтування (FIE) викликала обурення своїм рішенням допустити до змагань аж 37 «нейтральних» спортсменів з Росії. Особливе невдоволення викликала присутність лідерок збірної Росії, шаблісток Яни Єгорян і Софії Великої, які носять армійські погони та відкрито підтримують вторгнення в Україну.

Нагадаємо, український коментатор ресурсу Base of Ukrainian Sports жорстко пройшовся по російських шаблістках, які підтримують війну, але буле допущені до участі у чемпіонаті світу. Експерт ресурсу Base of Ukrainian Sports коментував поєдинок прихильниці диктатора Володимира Путіна Софії Великої.

 

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Теги: Грузія росія протест Фехтування

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