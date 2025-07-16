У Дагестані двоє невідомих обстріляли з травматичного пістолета бійця MMA

Хізрієв перебуває у стабільному стані, його життю нічого не загрожує

У Тимура Хізрієва зафіксовано близько п'яти поранень

Двоє невідомих розстріляли бійця ММА Тимура Хізрієва в Махачкалі (Дагестан). Про це повідомляє «Главком».

За інформацією російських ресусрів, невідомі чекали на Хізрієва біля будинку на вулиці Данилова. Коли боєць виходив зі свого автомобіля, то в нього вистрілили близько десяти разів із травматичного пістолета.

Після цього невідомі сіли в білу машину і поїхали, тікаючи, вони вигукували образи на адресу родини Хізрієва. У Махачкалі оголосили план «перехоплення».

Хізрієв перебуває у стабільному стані, його життю нічого не загрожує. Попередньо, у нього зафіксовано близько 5 поранень в області плеча, кисті та грудей.

У листопаді 2022 року Хізрієв дебютував у Bellator, на той момент другому за популярністю промомоушині у світі, після UFC. Там він здобув три перемоги. Після цього перейшов у PFL, який тоді придбав Bellator, і став головним конкурентом UFC.

У PFL на рахунку Хізрієва чотири перемоги. 29 листопада 2024 року на турнірі в Саудівській Аравії він став чемпіоном PFL у напівлегкій вазі.

Нагадаємо, російський стрибун у висоту Данило Лисенко заявив, що росіяни не будуть допущені до участі у міжнародних змаганнях з легкої атлетики, доки Всесвітню легкоатлетичну асоціацію (World Athletics) очолює Себастьян Коу.

«Не заглиблююсь у тему нашого можливого повернення. Не знаю, на якій стадії розвитку зараз відносини із World Athletics у нашої федерації. Достеменно знаю, що World Athletics навряд чи нас допустить за поточного президента. Там такий президент, нехороший. Але я дуже сподіваюся на це (виступити на чемпіонаті світу). І чомусь у мене є гарне передчуття, що ми ще повиступаємо на міжнародній арені. Мені 28 років, я планую ще років п'ять як мінімум складати конкуренцію. Думаю, незабаром щось зміниться у добрий бік для нас. Наша федерація дуже старається, я це бачу», – заявив Лисенко російським пропагандистам.

Як повідомлялося, у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року.

Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою президента Росіїї за визначні спортивні досягнення.