Український футболіст став найкориснішим гравцем туру чемпіонату Угорщини



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За сезон Петряк забив 6 голів та відзначився 7 результативними передачами UA-Football

Іван Петряк розриває сусідню лігу

За даними InStat index Петряк став найкориснішим гравцем туру чемпіонату Угорщини, заробивши 371 бал. Про це повідомляє офіційний сайт «Ференцвароша».

У 22-му турі чемпіонату Угорщини український футболіст з’явився у стартовому складі «Ференцвароша» в матчі проти «Академії Пушкаша». Петряк провів на полі весь поєдинок та відзначився голом, а його команда перемогла з рахунком - 4:0.

Загалом гравець збірної України у поточному сезоні брав участь у 27 матчах за угорський клуб в усіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів та відзначився 7 результативними передачами.