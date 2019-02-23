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    «Ференцварош» Реброва здобув перемогу 4:0 завдяки голу іншого українця Петряка

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    Іван Петряк (у центрі) є одним з лідерів &laquo;Ференцвароша&raquo; - «Ференцварош» Реброва здобув перемогу 4:0 завдяки голу іншого українця Петряка
    Іван Петряк (у центрі) є одним з лідерів «Ференцвароша»
    Fradi.hu

    Команда екс-тренера «Динамо» впевнено крокує до чемпіонства

    У 22-му турі угорського чемпіонату лідер, будапештський «Ференцварош», який очолює український спеціаліст Сергій Ребров, впевнено розгромив 4:0 «Академію Пушкаша».

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    Обидва українських леґіонери «Ференцвароша» Іван Петряк та Ігор Харатін відіграли на звичних позиціях лівого вінґера і опорного хава від дзвінка до дзвінка, а Петряк на 49-й хвилині забив другий у матчі гол. Для Івана то вже шостий м'яч у 21-му проведеному поєдинку поточного чемпіонату Угорщини. Інших три голи команди Реброва провели уругваєць Фернандо Ґорріаран, норвежець Токмач Нґуен і білорус Микола Сігневич.

    Відзначився українець і в іншому матчі цього ігрового дня угорського чемпіонату. Центральний оборонець «Кішварди» Антон Кравченко забив на 14-й хвилині виїзного матчу проти «Мезоковешда-Жори». після цього м'яча «Кішварда» повела вже 2:0, але переможного результату в підсумку не втримала - 2:2. Додамо, що крім Кравченка, який провів на полі усі 90 хвилин, на полі у «Кішварди» було ще двоє українців - правий оборонець Павло Лук'янчук і опорний хав Роман Карасюк. Вони теж провели повний матч. Так само, як інший екс-футболіст кам'янської «Сталі», лівий вінґер Михайло Месхі у футболці «Мезаковешда». Шандор Вайда («Мезаковешд») і Богдан Мельник («Кішварда») подивилися гру з лави запасних.

    Ще троє екс-представників українського чемпіонату вийшли в основі безнадійного аутсайдера, клубу «Галадаш». Лівий оборонець Юрій Габовда і центральний хав Олег Голодюк отримали по жовтій картці, але провели всі 90 хвилин, а опорний півоборонець Муртаз Даушвілі з Грузії був замінений на 83-й хвилині. «Галадаш» програв цей матч «Віді» на полі суперника 0:1.

    Правий латераль Сергій Шестаков з DVTK провів на полі у виїзному поєдинку з «Уйпештом» перші 45 хвилин і був за рахунку 0:1 замінений. Після перерви його команда пропустила ще чотири рази і програла 0:5.

    У ці хвилини триває зустріч двох будапештських команд - «Гонведа» і МТК. Ворота гостей захищає екс-воротар «Динамо» і «Волині» Артем Кичак. Після першого тайму «Гонвед» попереду - 1:0.

    Після 22-х турів «Ференцварош» лідирує з 46-ма очками. На шість пунктів команда Реброва випереджає «Віді». «Мезоковешд-Жори» восьмий - 29 очок. DVTK і «Кішварда» боряться за виживання, мають по 24 пункти і посідають 10-те й 11-те місця. Нижче тільки «Галадаш» - 10 пунктів.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Сергій Ребров Іван Петряк Олег Голодюк Муртаз Даушвілі Антон Кравченко ФК Ференцварош Роман Карасюк Сергій Шестаков Ігор Харатін Павло Лук'янчук Юрій Габовда
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