Українці вибороли 110 медалей на Всесвітній гімназіаді-2018 у Марокко

Такого тріумфу ніхто не очікував

37 золотих, 39 срібних, 34 бронзових медалей та перше місце в загальному заліку. Такі результати українців у літній Гімназіаді, яка тривала в Марракеші в Марокко. Переможців аплодисментами зустріли в аеропорту «Бориспіль». Рідні, друзі та небайдужі українці приїхали привітати спортсменів. Подарували їм квіти та



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Збірна України на Всесвітній гімназіаді. Фото: Getty Images

Такого тріумфу ніхто не очікував

37 золотих, 39 срібних, 34 бронзових медалей та перше місце в загальному заліку. Такі результати українців у літній Гімназіаді, яка тривала в Марракеші в Марокко.

Переможців аплодисментами зустріли в аеропорту «Бориспіль». Рідні, друзі та небайдужі українці приїхали привітати спортсменів. Подарували їм квіти та висловили вдячність.

Керівництво збірної зізнається: сподівалися хоча б на п'яте загальнокомандне місце. Тому такого тріумфу не очікували.

«Найважче психологічно налаштуватися на поєдинки – без рідних, без близьких. Але команда гарно підтримувала», – розповідає бронзовий призер Гімназіади-2018 Дарина Безпалова.

«Вони перемогли! Вони змогли зробити максимум у кожному виді спору: бокс, боротьба (вільна, грекоримська), лучники наші. Всі виклалися максимально, і маємо такий результат. Це феноменально для України, це показало, що в Україні є спорт, шкільний спорт. Можливо, недофінансований – треба будувати додаткову інфраструктуру. Але найголовніше в українському спорті – це люди», – наголошує президент Федерації учнівського спорту України Роман Греба.

Джерело: 5 канал