  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українці вибороли 110 медалей на Всесвітній гімназіаді-2018 у Марокко

    Такого тріумфу ніхто не очікував
    37 золотих, 39 срібних, 34 бронзових медалей та перше місце в загальному заліку. Такі результати українців у літній Гімназіаді, яка тривала в Марракеші в Марокко.  Переможців аплодисментами зустріли в аеропорту «Бориспіль». Рідні, друзі та небайдужі українці приїхали привітати спортсменів. Подарували їм квіти та
    • Сьогодні, 21:14
    • Розсилка
    Збірна України на Всесвітній гімназіаді. Фото: Getty Images
    Збірна України на Всесвітній гімназіаді. Фото: Getty Images

    Такого тріумфу ніхто не очікував

    37 золотих, 39 срібних, 34 бронзових медалей та перше місце в загальному заліку. Такі результати українців у літній Гімназіаді, яка тривала в Марракеші в Марокко. 

    Переможців аплодисментами зустріли в аеропорту «Бориспіль». Рідні, друзі та небайдужі українці приїхали привітати спортсменів. Подарували їм квіти та висловили вдячність.

    Керівництво збірної зізнається: сподівалися хоча б на п'яте загальнокомандне місце. Тому такого тріумфу не очікували.

    «Найважче психологічно налаштуватися на поєдинки – без рідних, без близьких. Але команда гарно підтримувала», – розповідає бронзовий призер Гімназіади-2018 Дарина Безпалова.

    «Вони перемогли! Вони змогли зробити максимум у кожному виді спору: бокс, боротьба (вільна, грекоримська), лучники наші. Всі виклалися максимально, і маємо такий результат. Це феноменально для України, це показало, що в Україні є спорт, шкільний спорт. Можливо, недофінансований – треба будувати додаткову інфраструктуру. Але найголовніше в українському спорті – це люди», – наголошує президент Федерації учнівського спорту України Роман Греба. 

    Джерело: 5 канал

    спорт Збірна України українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ