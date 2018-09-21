Українці вже здобули три медалі на чемпіонаті Європи з фехтування на візках



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У скарбничці України вже повноцінний комплект нагород

Досить вдало розпочали змагання українські фехтувальники-паралімпійці на чемпіонаті Європи з фехтування на візках, що проходить у м. Терні (Італія).

У перший день змагань нашим спортсменкам вдалося вибороти цілий комплект нагород: одну золоту, одну срібну й одну бронзову медалі.

Про це повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

У шаблі, у категорії В, золоту нагороду виборола Федота Олена, а бронзову медаль – Дьолог Надія.

Срібну нагороду у шаблі, категорія А, завоювала Бреус Євгенія.

Змагання продовжуються, і паралімпійська збірна команда України з фехтування на візках має шанси здобути ще кілька нагород.

Нагадаємо, паралімпійська збірна України здобула 10 медалей на етапі Кубку світу з фехтування на візках.