Українці вже здобули три медалі на чемпіонаті Європи з фехтування на візках
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У скарбничці України вже повноцінний комплект нагород
Досить вдало розпочали змагання українські фехтувальники-паралімпійці на чемпіонаті Європи з фехтування на візках, що проходить у м. Терні (Італія).
У перший день змагань нашим спортсменкам вдалося вибороти цілий комплект нагород: одну золоту, одну срібну й одну бронзову медалі.
Про це повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.
У шаблі, у категорії В, золоту нагороду виборола Федота Олена, а бронзову медаль – Дьолог Надія.
Срібну нагороду у шаблі, категорія А, завоювала Бреус Євгенія.
Змагання продовжуються, і паралімпійська збірна команда України з фехтування на візках має шанси здобути ще кілька нагород.
Нагадаємо, паралімпійська збірна України здобула 10 медалей на етапі Кубку світу з фехтування на візках.