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    Українці вже здобули три медалі на чемпіонаті Європи з фехтування на візках

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    Українці вже здобули три медалі на чемпіонаті Європи з фехтування на візках

    У скарбничці України вже повноцінний комплект нагород

    Досить вдало розпочали змагання українські фехтувальники-паралімпійці на чемпіонаті Європи з фехтування на візках, що проходить у м. Терні (Італія).

    У перший день змагань нашим спортсменкам вдалося вибороти цілий комплект нагород: одну золоту, одну срібну й одну бронзову медалі.

    Про це повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

    У шаблі, у категорії В, золоту нагороду виборола Федота Олена, а бронзову медаль – Дьолог Надія.

    Срібну нагороду у шаблі, категорія А, завоювала Бреус Євгенія.

    Змагання продовжуються, і паралімпійська збірна команда України з фехтування на візках має шанси здобути ще кілька нагород.

    Нагадаємо, паралімпійська збірна України здобула 10 медалей на етапі Кубку світу з фехтування на візках.

    чемпіонат Європи українці Фехтування Паралімпійські Ігри
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