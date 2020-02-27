Українці здобули дві нові нагороди чемпіонату Європи зі стрільбі



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Галина Авраменко не збавляє обретів

Чемпіонат Європи зі стрільби з пневматичної зброї, що проходить у Вроцлаві, приніс Україні нові нагороди

У стрільбі з пневматичної гвинтівки по рухомій мішені з 10 метрів серед змішаних команд срібним призером став український мікст Галина Авраменко - Ігор Кізима.

Вікторія Рибовалова і Данило Даниленко разом з представниками Фінляндії здобули бронзові нагороди. Перше місце - у росіян.

Нагадаємо, напередодні жіноча збірна України у складі Вікторії Рибовалової, Галини Авраменко та Валентини Гончарової виграла "золото" у стрільбі по рухомій мішені з 10 метрів з гвинтівки у командних змаганнях.

Вікторія Рибовалова в цій вправі стала бронзовим призером в особистій першості.

Таким чином в активі українських спортсменів у Вроцлаві вже чотири нагороди.