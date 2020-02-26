Збірна Україні зі стрільби виграла золото Євро-2020, не давши його росіянкам



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Українки ефектно перестріляли представниць країни-агресора

Українки добре дають собі раду з пневматикою

У Вроцлаві (Польща) тривають чемпіонат і юніорська першість Європи зі стрільби з пневматичної зброї.

У стрільбі по рухомій мішені з 10 метрів перемогла жіноча команда України у складі Вікторії Рибовалової, Галини Авраменко та Валентини Горчарової.

Перемога збірної України була незаперечною.

Українки, набравши в сумі 1672 очки, випередили росіянок (1650) і представниць Вірменії (1637).

Вікторія Рибовалова в цій вправі стала бронзовим призером в особистій першості.