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    Збірна Україні зі стрільби виграла золото Євро-2020, не давши його росіянкам

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    Українки ефектно перестріляли представниць країни-агресора - Збірна Україні зі стрільби виграла золото Євро-2020, не давши його росіянкам
    Українки ефектно перестріляли представниць країни-агресора

    Українки добре дають собі раду з пневматикою

    У Вроцлаві (Польща) тривають чемпіонат і юніорська першість Європи зі стрільби з пневматичної зброї.

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    У стрільбі по рухомій мішені з 10 метрів перемогла жіноча команда України у складі Вікторії Рибовалової, Галини Авраменко та Валентини Горчарової.

    Перемога збірної України була незаперечною.

    Українки, набравши в сумі 1672 очки, випередили росіянок (1650) і представниць Вірменії (1637).

    Вікторія Рибовалова в цій вправі стала бронзовим призером в особистій першості.

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